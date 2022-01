Horóscopo do dia (03/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 3 de janeiro (03/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 3 de janeiro (03/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito da lua pelo zodíaco.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Momento de dar impulso aos seus projetos, cercando-se de recursos para atingir suas metas. Pode haver um despertar de ideias em benefício da sua vida profissional, pois a Lua transita no setor do trabalho, na fase nova e depois atinge seu signo, já na fase crescente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente não temer os problemas e busque nutrir a autoconfiança. É possível que haja gradual intensificação das reflexões sobre a vida, o que lhe guia rumo às oportunidades, enquanto que lhe confronta com os desafios, pois a Lua transita entre as áreas espiritual e de crise.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A superação de desafios pessoais pode contribuir com a autoconfiança. O momento evidencia abertura emotiva no trato interpessoal que renova os laços com os entes queridos, pois a Lua transita na área íntima, estando na fase nova, e logo chega à das amizades, já na fase crescente.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Pessoas próximas tendem lhe ajudar a alavancar sua carreira. Durante este momento O céu as parcerias podem ganhar dimensão, favorecendo tanto a vida pessoal, quanto a profissional, considerando o trânsito da Lua entre o setor de relacionamentos e o profissional.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Rotinas bem estruturadas podem lhe deixar mais confiante. Fase de maior disposição para as questões ligadas ao dia a dia e também de iniciativas que melhoram sua qualidade de vida, já que a Lua passa do setor do cotidiano, na fase nova, ao espiritual, quando adentra a fase crescente.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Seu olhar se renova para as parcerias, permitindo-lhe melhorar a convivência com as pessoas e elevar a cumplicidade no círculo de confiança, considerando que a Lua se desloca do setor social ao íntimo, já na fase crescente. Olhar o outro pode lhe ajudar a olhar para dentro de si mesma.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Que tal fortalecer suas parcerias? Seu lado acolhedor no trato humano se desperta. Além disso, a empatia pode se fazer presente e as necessidades dos outros se complementam às suas, gerando reciprocidade, já que a Lua transita no eixo família-relacionamentos, entre as fases nova e crescente.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure mostrar abertura ao diálogo e ao aperfeiçoamento coletivo, conciliando tradição e inovação. Aflora ideias em benefício da gestão das rotinas e que ganham corpo no trabalho em parceria, já que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano, entre as fases nova e crescente.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A prosperidade pode lhe acompanhar, sem abusar nos gastos. Momento de maior disposição para as questões práticas da vida e você tende a se lançar em prol da materialização dos seus desejos, pois a Lua transita entre o setor material e o de prazeres, da fase nova à crescente.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Suas conquistas podem injetar felicidade no lar, o que deixa o ambiente acolhedor. É possível que sua força de vontade seja direcionada aos projetos pessoais e seu compromisso com a qualidade da vida doméstica se renova, pois a Lua migra do seu signo à área familiar, entre as fases nova e crescente.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Chegou a hora de rever conceitos. O céu da semana promove uma redescoberta de recursos interiores em meio ao enfrentamento dos desafios. Isso pode levar à superação de frustrações pessoais e ao aprimoramento do diálogo com as pessoas, pois a Lua migra da área de crise à comunicativa, entre as fases nova e crescente.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Projetos articulados em parceria podem começar a ser materializados. Seu lado generoso no trato interpessoal se desperta, o que lhe deixa à disposição de quem ama e proativa do ponto de vista do bem-estar coletivo, já que a Lua transita no eixo amizades-material, entre as fases nova e crescente.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 2 de dezembro (02/01).

Tags