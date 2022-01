Horóscopo do dia (02/01): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 2 de janeiro (02/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 2 de janeiro (02/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Nova conjunta a Sol, Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure intercambiar ideias e usar seus talentos criativos para dar impulso às suas ações, já que a Lua Nova encontra Sol, Vênus e Plutão na casa do trabalho. Mercúrio transita no setor de amizades, podendo favorecer a articulação intelectual em grupo e apurando seu olhar.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Reflexões existenciais tendem a ganhar corpo, já que a Lua Nova encontra Sol, Vênus e Plutão no setor espiritual, o que lhe motiva na busca pela felicidade. Elevam-se sua capacidade de planejamento e seu comprometimento com as responsabilidades com o trânsito de Mercúrio na casa profissional.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Neste momento, o usufruto íntimo pode se fortalecer, assim como a sinergia no círculo de confiança. O intelecto tende a se expandir com Mercúrio no setor espiritual, nutrindo o pensamento racional e também sua capacidade de subjetivação, especialmente nos âmbitos existencial e dos estudos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

As relações podem ganhar cumplicidade com a Lua Nova conjunta a Sol, Vênus e Plutão. Você tende a direcionar atenção à vida privada com o ingresso de Mercúrio no setor íntimo, o que lhe ajuda a refletir sobre as necessidades pessoais e a avaliar como aperfeiçoar como você se relaciona com o patrimônio.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Diante da Lua Nova conjunta a Sol, Vênus e Plutão, suas habilidades criativas podem aflorar no dia a dia. Você tende a racionalizar as questões sobre o trato interpessoal e se abrir ao intercâmbio do pensamento com Mercúrio no setor de relacionamentos, o que favorece a articulação intelectual.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Prazeres refinados capturam seu interesse. Nesta fase, a gestão coletiva das responsabilidades podem tomar corpo com Mercúrio no setor das rotinas, assim como o cuidado com a saúde e o bem-estar, enquanto que acordos levam ao amadurecimento das parcerias.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A vida familiar tende a se revestir de afeto e cumplicidade com a Lua Nova conjunta a Sol, Vênus e Plutão no setor doméstico. Mercúrio inicia seu trânsito na área social, podendo lhe fazer valorizar os intercâmbios intelectuais e a fruição de atividades que unam prazer e aquisição de conhecimento.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Projetos criativos podem desabrochar com a Lua Nova conjunta a Sol, Vênus e Plutão, o que contribui com suas ações e o trato interpessoal. O pensamento tende a se voltar para a vida doméstica com Mercúrio já em trânsito pela área familiar, favorecendo o planejamento das rotinas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A economia criativa pode ficar em evidência com a Lua Nova conjunta a Sol, Vênus e Plutão na área material. O intercâmbio de ideias tende a ganhar corpo com Mercúrio no setor comunicativo, aperfeiçoando sua capacidade dialógica. Esta fase promover acordos com pessoas-chave em áreas importantes.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A autoestima tende a ficar fortalecida com a Lua Nova em seu signo, formando conjunção com Sol, Vênus e Plutão. Mercúrio ingressa no setor material, fazendo-lhe apurar a relação com questões financeiras e aspectos práticos da vida. Tente aproveitar para planejar suas metas e seus investimentos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Os problemas podem começar a ser vistos sob óticas diversas. Durante este momento, a atividade mental tende a se intensificar com Mercúrio ingressando em seu signo, o que lhe faz analisar frequentemente as situações e a se dedicar aos estudos e ao planejamento da vida.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Parcerias criativas tendem a marcar presença com a Lua Nova aspectada a Sol, Vênus e Plutão no setor de amizades, contribuindo com ideias inovadoras que apuram o usufruto dos prazeres. Mercúrio adentra o setor de crise e a regularização de pendências se torna prioridade nesta fase.

