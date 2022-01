Horóscopo do dia (01/01): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 1º de janeiro (01/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 1º de janeiro (01/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Marte unidos.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Feliz ano novo, ariano! Busque evitar correr riscos de qualquer natureza e estruturar suas atividades. Lua e Urano harmonizados tendem a lhe predispor a exercitar a criatividade. Lua e Marte conjuntos na área espiritual podem lhe impulsionar a expandir os horizontes e a se divertir.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Feliz ano novo, taurino! Lua e Urano harmonizados podem lhe conectar com o lado espiritual da vida. Lua e Marte conjuntos no setor íntimo quadram com Netuno no de amizades, indicando a necessidade do recolhimento e da seletividade nas companhias para aproveitar momentos de qualidade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Feliz ano novo, geminiano! Que tal transmitir descontração? Sua postura pode ficar mais colaborativa com Lua e Marte unidos no setor de relacionamentos, embora a tensão netuniana alerte para a necessidade de não impor ritmo acelerado ao entorno imediato ou pedir reciprocidade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Feliz ano novo, canceriano! Busque passar perseverança ao entorno, pois a Lua logo adentra o setor de relacionamentos e se harmoniza a Urano. Lua e Marte unidos podem injetar energia e determinação frente às metas de 2022. Contudo, é fundamental manter os pés no chão.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Feliz ano novo, leonino! A Lua já no setor do cotidiano forma trígono com Urano, podendo beneficiar prazeres em casa. Aflora a vontade de socializar com Lua e Marte conjuntos, mas é preciso prudência na exposição da imagem pessoal devido a Netuno tensionado, cuidando de seu bem-estar físico.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Feliz ano novo, virginiano! Tente deixar o dia a dia mais divertido. Os ânimos podem esquentar em casa no primeiro dia de 2022, por isso procure conter a agressividade para evitar atritos com seus pares, já que Lua e Marte conjuntos na área familiar quadram com Netuno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Feliz ano novo, libriano! Busque valorizar ações colaborativas e os prazeres íntimos, pois Lua e Urano se harmonizam no circuito da vida privada. Seu entusiasmo pode contagiar o entorno com Lua e Marte juntos no setor comunicativo, mas não tente deixar que falte delicadeza.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Feliz ano novo, escorpiano! Procure dar valor ao meio virtual para confraternizar com os amigos. Sua força de vontade pode saltar aos olhos com a união Lua-Marte, fazendo-lhe agir em prol da satisfação dos seus desejos, embora Netuno tensionado alerte contra imprudências. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Feliz ano novo, sagitariano! Este momento astrológico pode dar originalidade às suas ações. Lua e Marte conjuntos tendem a lhe deixar pleno de energia nesse primeiro dia de 2022, o que lhe motiva a se posicionar de maneira determinado e corajosa, embora a tensão com Netuno peça cautela.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Feliz ano novo, capricorniano! O dia pode se mostrar divertido com Lua e Urano harmonizados, oportunizando o lazer cultural. É preciso reduzir os movimentos e dar valor às atividades que lhe ajudem a repor as energias, pois Lua e Marte transitam conjuntos na área de crise e quadram com Netuno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Feliz ano novo, aquariano! Prazeres íntimos podem ganhar corpo com Lua e Urano harmonizados. Diversões em grupo tendem a se mostrar atraentes hoje com a conjunção Lua-Marte na área de amizades. Tente ser prudente com sua saúde física e financeira, devido à tensão netuniana.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Feliz ano novo, pisciano! Busque ter consciência e evitar ilusões. O trato interpessoal pode ficar divertido com o trígono Lua-Urano. A prestatividade tendem a lhe guiar com a conjunção Lua-Marte na área do trabalho, embora Netuno tensionado alerte para a necessidade de zelar pelo bem-estar pessoal.

