Horóscopo do dia (31/12): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 31 de dezembro (31/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Júpiter e Netuno tensionados.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

É preciso evitar dramatizar os problemas, como alerta a tensão com Júpiter e Netuno. Lua e Marte se unem no setor espiritual, sugerindo comprometimento com valores pessoais e canalização de energias em prol de suas metas, tanto as imediatas, como as que deseja alcançar em breve.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque encerrar o ano em harmonia. Seus instintos e seu lado determinado podem emergir de modo intenso, já que Lua e Marte se encontram no setor íntimo. Tente evitar se colocar na defensiva ao lidar com divergências interpessoais, como apontam Júpiter e Netuno tensionados.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Convém conter a agressividade e dar valor aos esforços conjuntos. União e companheirismo ficam em destaque no trato interpessoal com Lua e Marte conjuntos no setor de relacionamentos, mas conflitos podem aflorar diante de desafios estressantes, dada a tensão com Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure não deixar que a intolerância afete o convívio com as pessoas, como alerta a tensão com Júpiter e Netuno. Tente conciliar os interesses em jogo. Aflora seu lado proativo com Lua e Marte conjuntos no setor do cotidiano, dando velocidade aos processos, além de lhe ajudar a cumprir metas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Conflitos em grupo afloram em meio à diversão, mas busque não os alimentar. Prazeres coletivos lhe atraem com Lua e Marte juntos no setor social. Tente se lembrar de respeitar as medidas sanitárias de contenção à pandemia durante as festividades, como alerta a tensão com Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Como aponta a conjunção Lua-Marte no setor doméstico, a vida familiar pode demandar maior comprometimento, promovendo união. Essa articulação tende a esbarrar em atritos, dada a tensão com Júpiter e Netuno. Por isso, busque suavizar seu temperamento e valorizar o convívio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É necessário evitar posturas impositivas ou defensivas ao se sentir contestada e respeitar as diferenças, como alertam Júpiter e Netuno tensionados. Lua e Marte conjuntos no setor comunicativo podem dar toque de entusiasmo ao seu discurso, o que lhe coloca em posição de liderança perante grupos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Atenção para não gastar em excesso nos prazeres, conforme alerta a tensão com Júpiter e Netuno. Proatividade e determinação tendem a aflorar em sua postura com o encontro Lua-Marte na área material, o que lhe faz dar agilidade às tarefas e a focar na materialização das suas ambições.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque ser tranquila com o entorno, pois a agressividade pode deixá-las com receio. Você tende a demonstrar paixão pelas causas que acredita e a direcionar suas energias em prol do cumprimento dos objetivos de fim de ano, conforme aponta a conjunção Lua-Marte em seu signo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A contenção de energia é importante frente a desafios que pedem capacidade de análise, como alerta a tensão com Júpiter e Netuno. Lua e Marte se unem no setor de crise, podendo lhe fazer agir de modo preventivo a possíveis contratempos e se dedicar bastante para superar obstáculos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente atuar de modo consciente, sem lançar mão de recursos a ponto de se prejudicar. O encontro Lua-Marte na área de amizades pode lhe motivar a externar seu lado companheiro e comprometido com causas coletivas, embora a tensão com Júpiter e Netuno alerte para o riscos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque não negligenciar o bem-estar pessoal, devido a Júpiter e Netuno tensionados em seu signo. Suas energias podem ser canalizadas em prol das tarefas a serem cumpridas, as quais podem ser abraçadas com determinação, dada a conjunção Lua-Marte na área de trabalho.

