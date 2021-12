Horóscopo do dia (30/12): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 29 de dezembro (29/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 30 de dezembro (30/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua adentra o setor espiritual e quadra com Júpiter, podendo alertar para a necessidade de não alimentar expectativas ilusórias. Seu equilíbrio emocional tende a se fortificar frente à harmonia Lua-Netuno no circuito de crise, associado a vivência íntima que atende seus desejos.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Como sugere a tensão Lua-Júpiter, fazer o bem depende de sentimentos genuínos, como também de aspectos práticos nem sempre ao alcance. Sua postura pode se revestir de solidariedade com Lua e Netuno em trígono no eixo relacionamentos-amizades, o que motiva ações altruístas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente saber lidar com conflitos interpessoais que limitam suas possibilidades de ação, pois a Lua já no setor de relacionamentos quadra com Júpiter. O trígono Lua-Netuno no eixo cotidiano-trabalho pode lhe motivar a exercitar suas vocações em prol da qualidade do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque não deixar que obstáculos na rotina abalem a autoconfiança, pois a Lua já no setor do cotidiano quadra com Júpiter. A subjetividade que aflora com o trígono Lua-Netuno no eixo social-espiritual tende a lhe fazer extrair significados profundos de suas vivências e a externar certos valores.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A Lua ingressa no setor dos prazeres e quadra com Júpiter, sendo necessário conciliar desejos com os limites orçamentários. O círculo íntimo pode lhe proporcionar momentos de grande bem-estar com Lua e Netuno em trígono, o que contribui com seu equilíbrio emotivo e a rotina familiar.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Desilusões afloram na ausência de reciprocidade, pois a Lua já no setor familiar quadra com Júpiter. Tente evitar depositar expectativas no entorno. A Lua em trânsito pela área comunicativa se harmoniza com Netuno, o que lhe faz transmitir afeto e solidariedade às pessoas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure se mostrar aberta ao diálogo com as pessoas e saber lidar com possíveis conflitos, pois a Lua adentra o setor comunicativo e quadra com Júpiter. Seu lado sensível e criativo pode contribuir com a rotina ao otimizar recursos, dada a harmonia Lua-Netuno no eixo material-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É importante respeitar seus limites materiais, pois a Lua adentra o setor financeiro e quadra com Júpiter. Sua sensibilidade pode se elevar no trato humano com Lua e Netuno harmonizados entre seu signo e o setor social, o que demonstra empatia e generosidade pelos demais.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque evitar se comprometer com o que está fora do seu alcance, pois a Lua adentra seu signo e quadra com Júpiter. Lua e Netuno se harmonizam ente as áreas de crise e familiar, podendo lhe trazer serenidade quanto aos desafios e despertar seu lado solidário com quem necessita de apoio.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Cuidado para não absorver os problemas alheios, já que a Lua adentra o setor de crise e quadra com Júpiter. Aflora a fraternidade no trato interpessoal com Lua e Netuno harmonizados no segmento amizades-comunicação, fazendo-lhe oferecer apoio emotivo e prático a quem precisa.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure evitar disponibilizar recursos que estejam das suas reais possibilidades, como alerta a tensão Lua-Júpiter. Seu lado prestativo pode aflorar em prol da coletividade, contribuindo com os processos que permeiam o cotidiano, considerando o trígono Lua-Netuno no segmento trabalho-material.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure não se deixar desanimar por desafios práticos que afloram quando a Lua adentrar o setor do trabalho e quadrar com Júpiter, cultivando resiliência. Os valores que nutrem sua existência podem se fortificar frente ao trígono Lua-Netuno entre a área espiritual e seu signo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

