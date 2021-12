Horóscopo do dia (29/12): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 29 de dezembro (29/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 29 de dezembro (29/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Júpiter transitando entre as casas do zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Você tende a desenvolver habilidades e crescer como pessoa quando os desafios desaparecem. Situações desafiadoras podem seguir rumo mais otimista com o ingresso de Júpiter na décima-segunda casa astrológica, já que você passa a conseguir desatar nós que lhe limitavam.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Parcerias de âmbitos diversos se mostram favoráveis, pois as habilidades se complementam. Júpiter começa a transitar pela décima-primeira casa zodiacal, o que pode sugerir fase prazerosa na interação com os amigos, mesmo que os contatos fiquem limitados às redes online devido a pandemia.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Seus talentos podem aflorar e ficar em destaque, favorecendo a imagem pública. Júpiter tende a evidenciar momento de prosperidade profissional que se traduz em possibilidades de promoção na carreira, mas também em felicidade relacionada ao exercício de seus talentos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Estudos de maior complexidade ganham corpo, na medida em que você adquire novos conhecimentos, agregando valor à sua carreira. Aflora sua espiritualidade com o trânsito de Júpiter na nona casa astrológica, o que lhe faz ter vivências profundas durante esta fase.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Eleva-se sua capacidade de gestão patrimonial, colocando-lhe na dianteira de oportunidades de investimento. Júpiter ingressa na oitava casa zodiacal, marcando momento de fortalecimento do círculo íntimo, associada a realizações importantes que dão coesão aos interesses das pessoas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque fortalecer suas redes. Júpiter ingressa na sétima casa astrológica, favorecendo o trato interpessoal e a articulação de parcerias de diversas ordens, cujas ações podem prosperar em breve. Algumas pessoas tendem a lhe colocar no caminho de oportunidades para sua vida.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente dar valor às atividades promotoras de saúde e bem-estar no dia a dia. Sua capacidade de gestão é direcionada para o cotidiano e as relações de trabalho, pois Júpiter adentra a sexta casa zodiacal. Momento favorável para as iniciativas estruturadas com seus conviventes em casa e no trabalho.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

As redes virtuais podem ganhar espaço, mesmo que a pandemia em curso leve ao distanciamento físico. Eleva-se prazer pela vida e sua capacidade de socialização com Júpiter adentrando a quinta casa astrológica, o que lhe torna alguém com quem as pessoas querem interagir e articular parcerias.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O lazer em casa tende a ganhar corpo, constituindo forte elemento de agregação. A vida em família pode florescer com o trânsito de Júpiter na quarta casa astrológica, o que oportuniza ações individuais e em conjunto que elevam a qualidade do dia a dia e fortalecem o círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Algumas viagens podem ser favoráveis nesta fase, mas é preciso se lembrar de zelar pela saúde diante da pandemia. Sua capacidade dialógica tende a se elevar com Júpiter na terceira casa zodiacal, beneficiando o trato humano, os estudos e outras iniciativas que agreguem valor cultural à sua vida.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

O que para muitos pode parecer sorte, na verdade se revela decorrência de sua postura empreendedora. Júpiter ingressa na segunda casa zodiacal, podendo sugerir oportunidades de aperfeiçoar a gestão financeira e prosperidade no aproveitamento de recursos materiais disponíveis.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Você pode ser agraciada com o “toque de Midas”, no sentido de prosperar em suas ações. Eleva-se sua capacidade de realização com o trânsito de Júpiter na primeira casa astrológica, enquanto que lhe motiva a se dedicar a objetivos grandiosos para sua vida, conectados com seus talentos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

