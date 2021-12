Horóscopo do dia (28/12): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 28 de dezembro (28/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 28 de dezembro (28/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trígono Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como sugere o trígono Lua-Júpiter, tente demonstrar companheirismo e motivar seus pares. O excesso de responsabilidades pode levar ao esgotamento mental e emotivo com a Lua tensionada a Mercúrio, Vênus e Plutão. Cuidado para que o estresse não gere animosidade nas relações.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque se ocupar com o lado prático da vida. A Lua quadra com Mercúrio, Vênus e Plutão no eixo cotidiano-espiritualidade, podendo sugerir instabilidade emotiva afetando a qualidade da rotina e a saúde. Procure evitar especular sobre os problemas, especialmente aqueles sem solução imediata.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso atuar com economia, sobretudo porque o usufruto dos prazeres pode se elevar com a Lua harmonizada a Júpiter no eixo lazer-espiritualidade, rendendo bons momentos. Mercúrio, Vênus e Plutão na área patrimonial quadram com a Lua, alertando para a necessidade de poupar e não contrair dívidas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure cultivar prazeres introspectivos sozinha ou com pessoas do círculo íntimo, como sugere o trígono Lua-Júpiter. A tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão pode pedir seletividade e discrição emotiva no trato interpessoal, preservando sua intimidade e não ficando vulnerável a críticas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente cultivar empatia e se mostrar aberta a ajustar os interesses com seus pares. A divergência de opiniões pode estressar o dia a dia e prejudicar o andamento de providências necessárias à gestão do cotidiano, como alerta a tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque saber resistir aos apelos do meio social associados a lazeres caros, pois a tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão aponta riscos dessa natureza. Eleva-se seu senso prático com o trígono Lua-Júpiter, o que contribui com a gestão da vida cotidiana que incide nas finanças.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É importante diversificar a rotina e sair do convívio forçado, já que o trígono Lua-Júpiter aponta prazeres nutrindo seu bem-estar. O meio familiar tende a se desestabilizar frente à tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão, especialmente em decorrência de atritos com seus pares.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A família pode se mostrar importante apoio frente ao trígono Lua-Júpiter. Carências afetivas afloram em sua postura, já que a Lua transita na área de crise e forma aspectos tensos com Mercúrio, Vênus e Plutão no setor comunicativo. Busque cultivar discrição e ser seletiva.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Investimentos conjuntos podem se mostrar arriscados, contudo o intercâmbio cultural tende a ser positivo, devido ao trígono Lua-Júpiter. Neste momento astrológico, é essencial resistir aos apelos sociais e zelar por atitudes prudentes com relação ao bem-estar.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente ter consciência dos problemas para estruturar ações, como sinaliza o trígono entre Lua e Júpiter. A rotina tende a se mostrar emocionalmente desafiadora, o que afeta a tomada de decisões, pois a Lua transita no setor do trabalho e quadra com Mercúrio, Vênus e Plutão em seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Sair da rotina tende a ser revigorante, como aponta o trígono Lua-Júpiter. Desafios podem testar seu equilíbrio emotivo ao lhe confrontarem com frustrações, dada a tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão no eixo espiritual-crise. Busque não ser imediatista e procure cuidar do seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Júpiter em trígono à Lua pode elevar sua capacidade de superação. As quadraturas que conectam a Lua com Mercúrio, Vênus e Plutão tendem a destacar conflitos territoriais nos relacionamentos, o que pede diplomacia e cuidado às questões materiais que são administradas em grupo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

