Horóscopo do dia (27/12): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 27 de dezembro (27/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 27 de dezembro (27/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são os movimentos de Lua, Mercúrio e Júpiter.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Elevam-se as parcerias com Mercúrio na casa das amizades, enquanto Júpiter pode levar à superação agora. Círculos de confiança tendem a se estreitar, o que contribui com os planos a serem orquestrados em conjunto, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho, entre as fases minguante e nova.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É possível que sua capacidade de gestão e de articulação de parcerias se eleve com Mercúrio na casa do trabalho e Júpiter na de amizades. Momento de organizar a vida e lhe conectar com os valores que lhe guiam, pois a Lua transita no eixo cotidiano-espiritual entre as fases minguante e nova.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Visto que Mercúrio adentra a casa espiritual e Júpiter a da carreira, a tendência é que reflexões levem ao amadurecimento. Você pode se mostrar socialmente seletiva e fortalecer o círculo de confiança, pois a Lua transita no eixo social-íntimo entre as fases minguante e nova.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O engajamento com a vida privada pode ganhar corpo com Mercúrio na área íntima e Júpiter na espiritual. Chegou a hora de fazer ajustes no trato interpessoal, fazendo com que suas parcerias se fortaleçam, considerando o trânsito lunar no eixo família-relacionamentos, entre as fases minguante e nova.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Sua atuação em parceria tende a ganhar corpo, deixando o círculo de confiança mais firme, já que Mercúrio adentra a casa dos relacionamentos e Júpiter a íntima. Tente fazer revisões em prol do funcionamento das rotinas, considerando a Lua no eixo comunicação-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A gestão da rotina tende a lhe aproximar de seus pares, já que Mercúrio adentra a casa do cotidiano e Júpiter a de relacionamentos. Procure estabelecer limites; orçamentários que lhe permitam investir no dia a dia e no lazer, visto o trânsito lunar no eixo material-social.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O intercâmbio do pensamento tende a elevar a qualidade do dia a dia, pois Mercúrio adentra a área social e Júpiter a do cotidiano. Pode haver a interiorização como caminho para estruturar ideias, considerando o percurso da Lua entre seu signo e a área familiar nas fases minguante e nova.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Nesta fase, sua postura pode ficar acolhedora e descontraída. Momento destaca fase reflexiva sobre os contratempos, como também de construção de ideias para o novo ano que está por vir, considerando a Lua no eixo crise-comunicação, entre as fases minguante e nova.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Afloram conversas e acordos na vida privada com Mercúrio adentrando a casa comunicativa e Júpiter a familiar. Procure apurar suas parcerias, pois isso pode contribuir com práticas coesas na gestão do cotidiano, dada a passagem da Lua no eixo amizades-material, entre as fases minguante e nova.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Práticas e ideias podem se retroalimentar com Mercúrio na casa material e Júpiter na comunicativa. Este momento astrológico pede reflexões sobre a vida profissional que fazem à estruturação de metas pessoais, visto que a Lua transita entre o setor do trabalho e seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Os interesses pessoais tendem a se fortalecer, contribuindo com ações prósperas, pois Mercúrio adentra seu signo e Júpiter a casa material. É possível que haja introversão como caminho para o amadurecimento e a superação de desafios, já que a Lua transita no eixo espiritual-crise.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Você tende a ter mais consciência dos problemas, permitindo-lhe se posicionar de forma eficaz, pois Mercúrio ingressa na área de crise e Júpiter em seu signo. Momento de depuração e renovação nas relações, já que a Lua se desloca no eixo intimidade-amizades, entre as fases minguante e nova.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 26 de dezembro (26/12).

Tags