Horóscopo do dia (26/12): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 26 de dezembro (26/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 26 de dezembro (26/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure fazer ajustes íntimos, pois a Lua adentra o setor de relacionamentos, já na fase minguante, e quadra com o Sol. A jornada pode se mostrar favorável a zelar por atividades fundamentais ao seu bem-estar, considerando a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão no eixo cotidiano-trabalho.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente não negligenciar os cuidados básicos, que podem afetar diretamente seu bem-estar, pois a Lua adentra o setor do cotidiano, em estado minguante, quadrando com o Sol. O usufruto do lazer tende a se intensificar, já que a Lua na área de prazeres se harmoniza a Mercúrio, Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Talvez seja preciso ser seletiva e econômica no usufruto dos prazeres. Este momento é favorável ao recolhimento físico e emotivo frente à harmonia lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão no circuito da vida íntima, o que tende a gerar bem-estar mental e afetivo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É importante evitar tocar em temas difíceis para a vida em família, visto que a Lua fica minguante e adentra o setor doméstico. A mente pode se nutrir de trocas intelectuais prazerosas e profundas sobre a vida, dada a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão no eixo comunicação-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente conciliar suas ideias com as de seus pares, já que a Lua fica minguante e adentra o setor comunicativo, quadrando com o Sol. Neste momento, sua visão prática da vida pode ficar mais apurada e isso tende a oportunizar ações que mesclem utilidade e prazer.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Atenção para não sobrecarregar o orçamento, pois a Lua fica minguante e adentra o setor material, formando quadratura com o Sol. A Lua harmonizada a Mercúrio, Vênus e Plutão entre seu signo e o setor social tende a lhe motivar a se dedicar ao seu bel prazer e lhe guiar na escolha de atividades.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Visto que a Lua fica minguante em seu signo e quadra com o Sol, busque evitar sobrecarregar seus conviventes. A vivência familiar pode se mostrar essencial ao seu bem-estar mental e afetivo, pois a Lua na área de crise se encontra harmonizada a Mercúrio, Vênus e Plutão no setor doméstico.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Especulações sobre problemas tomam corpo quando a Lua estiver minguante no setor de crise e tensionada ao Sol. Conversas amigáveis e trocas culturais podem marcar o trato humano frente à harmonia lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão no eixo amizades-comunicação, rendendo o dia aprazível.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente não gastar excessivamente, pois a Lua adentra o setor de amizades e quadra com o Sol. Os aspectos práticos do cotidiano podem se tornar prazerosos com a Lua harmonizada a Mercúrio, Vênus e Plutão entre as áreas de trabalho e material, o que lhe faz unir o útil ao agradável.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque evitar que a subjetividade excessiva afete os aspectos práticos do cotidiano, pois a Lua fica minguante no setor do trabalho. Prazeres sublimes podem se fazer presentes com a Lua harmonizada a Mercúrio, Vênus e Plutão entre a casa espiritual e seu signo, o que lhe deixa de bem com a vida.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Cuidado para que o foco nos contratempos não mine seu bem-estar, já a Lua fica minguante ao adentrar o setor espiritual, quadrando com o Sol. Agilidade e criatividade se mostram aliadas na superação das dificuldades, como aponta a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Como alerta a iminente Lua Minguante tensionada ao Sol, tente evitar misturar o privado com o púbico. Seu olhar pode se revestir de sensibilidade, o que lhe faz valorizar o contato com os entes queridos, dada a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus e Plutão no eixo relacionamentos-amizades.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

