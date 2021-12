Horóscopo do dia (25/12): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 25 de dezembro (25/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 25 de dezembro (25/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a lua em trígono com diversos astros.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque não se deixar afetar diante de obstáculos que lhe tiram dessa zona de conforto. Você pode buscar satisfação emocional no conforto do lar, na companhia das pessoas queridas e nas festividades natalinas, pois a Lua no setor do cotidiano forma diversos trígonos com outros astros.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É preciso ter critério! Seu carisma no trato social se eleva com a Lua em trânsito no setor dos prazeres e harmonizada com outros planetas, tornando o Natal um momento de alegria. Mas busque cultivar certa privacidade para evitar que a sua intimidade seja prejudicada.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Mais atenção para não parecer autoritária. Você tende a adotar postura cuidadosa com a vida em família durante este trânsito lunar no setor doméstico, que forma diversos trígonos com outros astros, contribuindo com o Natal acolhedor em companhias seletas e confiáveis.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure se mostrar adaptável diante de imprevistos, especialmente se lhe tirarem da zona de conforto. É possível que você tenha mais cuidado com as palavras com a Lua na área comunicativa, ocasião em que estabelece trígonos com diversos astros, contribuindo com trocas interessantes.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente não se deixar influenciar pelo contexto social apelativo, pois imprudências podem acontecer. Sua capacidade de gestão pode ganhar toques criativos com a Lua transitando no setor material e harmonizada a outros astros, contribuindo com a qualidade do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque evitar impor padrões de comportamento. Você pode imprimir características marcantes em suas ações durante este momento astrológico. A busca pela perfeição tende a ser uma delas, aliada à prestatividade, o que contribui com o lado prático das festividades do Natal.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente passar Natal acolhedor com quem ama, valorizando também os prazeres individuais. A Lua na área de crise se harmoniza com outros planetas, podendo lhe fazer dar apoio aos entes queridos, de modo a confortá-las em suas fragilidades. Procure não descuidar de si mesma.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Cuidado para que a generosidade não afete o orçamento com o objetivo de agradar os outros. As relações que se nutrem de fortes sentimentos fraternos tendem a ficar em destaque neste Natal, já que a Lua transita pela área de amizades, vindo a formar trígonos com diversos planetas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Neste momento, a busca por estrutura pode ser sentida, por isso tente usufruir das festividades natalinas em ambiente confortável do ponto de vista físico e emotivo. A Lua transita pelo setor do trabalho e forma diversos trígonos com outros astros, o que desperta seu lado comprometido e criativo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque não dar espaço à melancolia, pois é hora de celebrar a vida. Sua sensibilidade pode se elevar, o que lhe faz externar solidariedade aos entes queridos e a promover encontros calorosos com quem está distante, pois a Lua no setor espiritual forma trígonos com outros astros.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A empatia que permeia o convívio pode lhe fazer entender as necessidades dos outros, mas cuidado para não se negligenciar. O lado afetuoso da sua personalidade tende a aflorar com a Lua no setor íntimo e harmonizada a outros astros, o que contribui com um Natal acolhedor em família.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Atenção para não absorver o sofrimento alheio, encarando as situações de modo imparcial. O trânsito da Lua pelo setor de relacionamentos pode se conectar com os de outros planetas, motivando a união fraterna e até lhe deixando mais próxima daqueles que você ama, o que torna o Natal especial.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

