Horóscopo do dia (24/12): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 24 de dezembro (24/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 24 de dezembro (24/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente não deixar que os desafios afetem o ambiente, como alerta Marte tensionado. Criatividade e presteza podem lhe acompanhar agora e lhe leva a realizar ações que beneficiam o cotidiano doméstico, o que inclui as festividades natalinas, conforme aponta a harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Urano.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque ser prudente na interação, sem gastar em excesso, devido à tensão Lua-Marte. Os trígonos envolvendo Lua, Sol, Mercúrio e Urano podem destacar período dinâmico do ponto de vista social, o que lhe faz se aproximar dos entes queridos e compartilhar momentos de alegria neste Natal.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure erguer a bandeira da paz e confraternizar com seus afetos. A articulação harmoniosa entre Lua, Sol, Mercúrio e Urano pode sugerir momento de prazeres domésticos que contribuem com seu fortalecimento emotivo, o que tende a atingir seu ápice nas festividades natalinas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Os festejos do Natal tendem a ser divertidos, mas não se deixe consumir pelas providências práticas. Lua, Sol, Mercúrio e Urano podem se articular entre as áreas comunicativa, de relacionamentos e de amizades, marcando momento dinâmico no que se refere aos encontros e às conversas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É preciso evitar imprudências sociais, devido a Marte tensionado. Os aspectos harmoniosos envolvendo Lua, Sol, Mercúrio e Urano nos setores relacionados aos recursos materiais, ao cotidiano e ao trabalho podem lhe trazer praticidade para lidar com as tarefas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

As festividades do Natal tendem a ser divertidas, mas cuidado para não sacrificar o recolhimento em família, como alerta a tensão Lua-Marte. Aflora seu lado extrovertido e aventureiro frente à harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Urano, o que lhe faz inovar nas iniciativas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente superar os desafetos em prol de um Natal pacífico. Lua, Sol, Mercúrio e Urano harmonizados destacam o lado dinâmico e criativo das suas ideias, algo essencial no processo de superação dos desafios. A agressividade aflora no trato interpessoal com a tensão Lua-Marte, podendo gerar conflitos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque confraternizar com seus afetos, mas sem gastar em excesso, devido à tensão Lua-Marte. Sua postura tende a se revestir de dinamismo com a harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Urano no circuito relacionado à comunicação nos relacionamentos, marcando momento divertido no trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

As demandas práticas são abraçadas com entusiasmo diante da harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Urano, colocando-lhe como figura central de articulação das tarefas que permeiam as festividades do Natal. Atenção com o excesso de responsabilidades, como alerta a tensão Lua-Marte.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure evitar tocar em assuntos polêmicos. O pensamento otimista e democrático tende a lhe colocar em posição central nos relacionamentos, como aponta a harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Urano. Busque aproveitar essa evidência para despertar nas pessoas o espírito do Natal.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Chegou a hora de deixar as diferenças de lado e valorizar as afinidades. A tensão Lua-Marte contraindica exposição social, por isso tente zelar por quietude. A harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Urano no circuito da vida íntima tende a favorecer o recolhimento e contatos mais seletivos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Cuidado ao compartilhar responsabilidades, visto que a tensão Lua-Marte sugere que o zelo de uns pode afetar com o desprendimento de outros. União tende a marcar o convívio com os entes queridos, pois Lua, Sol, Mercúrio e Urano se harmonizam entre o circuito de relacionamentos e da comunicação.

