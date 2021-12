Horóscopo do dia (23/12): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 23 de dezembro (23/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 23 de dezembro (23/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Saturno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente não comprar brigas e atuar com diplomacia, afastando-se de companhias abusivas. A vivência social tende a esbarrar em posturas severas na extroversão do pensamento, como aponta a tensão lunar com Saturno e Júpiter no circuito social, gerando ressentimentos que podem demorar a se dissolver.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque encarar os problemas com naturalidade para superá-los. O peso das responsabilidades pode recair sobre você, já que a Lua se opõe a Saturno e Júpiter entre as áreas familiar e profissional, o que pede organização e equilíbrio emotivo para administrar os obstáculos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Podem surgir dados que contradigam conceitos sólidos, constituindo fonte de grande aprendizado. Suas iniciativas tendem a ser colocadas em xeque nessa fase de oposição lunar com Saturno e Júpiter no circuito das ideias, demandando revisões e diplomacia para lidar com opiniões diferentes.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure manter a calma nas compras de Natal, planejando as despesas e procurando valorizar o conforto familiar. A oposição lunar com Saturno e Júpiter no circuito material pode alertar para a necessidade da economia, pois o orçamento tende a ser esticado para atender despesas fora dos gastos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Críticas precisam ser construtivas. Os relacionamentos tendem a ficar fragilizados diante da oposição lunar com Saturno e Júpiter, provocando conflitos de autoridade que se nutrem de posturas impositivas. Tente resgatar a sensibilidade e contornar os problemas demonstrando empatia.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque ter força de vontade, sem pressa em ver resultados. Problemas para operacionalizar as rotinas são sentidas ao logo da jornada, dada a tensão lunar com Saturno e Júpiter entre as áreas de crise e do cotidiano. Procure manter a concentração e fazer análise apurada de cada iniciativa.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente não depositar nos outros expectativas difíceis de alcançar. Como sugere a tensão com Saturno e Júpiter, a Lua na área de amizades pode apontar busca de comprometimento no trato interpessoal e nas ações conjuntas, causando o efeito contrário caso as pessoas se sintam pressionadas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Durante este momento astrológico, é preciso persistência, maturidade e diplomacia frente aos desafios. A morosidade dos processos pode afetar suas iniciativas na gestão do trabalho e da vida privada, visto que a Lua transita oposta a Saturno e Júpiter no eixo profissional-familiar.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Que tal valorizar a introspecção e as reflexões? A mente tende a divagar em busca de horizontes mais amplos com a passagem da Lua pela área espiritual. Os valores que você expressa podem encontrar opositores altamente críticos, dada a tensão com Saturno e Júpiter no setor comunicativo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Restrições orçamentárias podem limitar ou reduzir drasticamente suas iniciativas, considerando a oposição lunar com Saturno e Júpiter no circuito patrimonial, o que pede revisão de prioridades. Busque aproveitar os problemas para depurar os interesses, entendendo a diferença entre teoria e prática.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure não alimentar ilusões de acordos imediatos e respeitar o espaço das pessoas. O comprometimento que você expressar nas parcerias tende a assumir contornos dominadores, minando a sinergia com seus pares, pois a Lua no setor de relacionamentos se opõe a Saturno e Júpiter em seu signo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque saber lidar com o que não tem solução imediata. Tente cultivar serenidade e dar valor ao descanso. Preocupações excessivas com os obstáculos que afetam o cotidiano podem minar sua autoconfiança, como aponta a oposição lunar com Saturno e Júpiter entre o setor das rotinas e o de crise.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

