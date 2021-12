Horóscopo do dia (22/12): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 22 de dezembro (22/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 22 de dezembro (22/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trígono Lua-Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Marte harmonizado à Lua pode despertar seu lado ousado e destemido, sem deixar o cuidado de lado. A tensão envolvendo Lua, Saturno e Urano no eixo social-financeiro tende a pedir seletividade no trato humano e postura responsável com as finanças, pois você poderá gastar com prazeres.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

O recolhimento pode ser revigorante, como aponta Marte no setor íntimo e harmonizado à Lua, o que lhe ajuda a repor as energias. As responsabilidades pedem senso crítico e tendem a gerar estafa mental, por conta da tensão entre Lua, Saturno e Urano nas áreas familiar, profissional e seu signo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque somar esforços com seus pares, como sugere o trígono entre Lua e Marte. Afloram insatisfações com Lua, Saturno e Urano tensionados entre as áreas comunicativa, espiritual e de crise. Com isso, o discurso se direciona para críticas que tendem a gerar animosidade no entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente se dedicar à gestão prática das rotinas, beneficiada pela harmonia entre Lua e Marte. Lua, Saturno e Urano se aspectam de modo tenso entre o circuito patrimonial e o setor de amizades. É preciso ter critério na relação entre o privado e o público para evitar prejuízos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Como aponta o trígono Lua-Marte, procure demonstrar autoconfiança e companheirismo. As parcerias profissionais tendem a ficar sob alta carga de estresse com Lua, Saturno e Urano tensionados entre seu signo, o setor de relacionamentos e o de trabalho, o que pede capacidade diplomática.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A proatividade pode aflorar no trígono Lua-Marte. Certos desafios tendem a se fazer presente no cotidiano, pedindo capacidade de gestão para minimizar prejuízos e serenidade, como aponta a tensão envolvendo Lua, Saturno e Urano entre as áreas de crise, das rotinas e da espiritualidade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O trígono Lua-Marte pode lhe deixar confiante no discurso, mas tente usar sua influência para viabilizar acordos. A tensão entre Lua, Saturno e Urano transitando no circuito social e no setor íntimo tendem a destacar atritos entre o público e o privado, pedindo diplomacia.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Seu desempenho tende a se beneficiar da praticidade associada ao trígono Lua-Marte, sem deixar que falte diplomacia. A Lua na área de trabalho se aspecta de modo tenso com Saturno e Urano no eixo família-relacionamentos, podendo exigir capacidade estratégica para conciliar os interesses.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure evitar enfrentamentos, optando por motivar as pessoas através de postura proativa, como aponta o trígono Lua-Marte. O trato interpessoal tende a ficar fragilizado frente à tensão entre Lua, Saturno e Urano no circuito comunicativo e no setor das rotinas, dificultando acordos importantes.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É necessário exercitar o senso crítico, sobretudo quanto às finanças, como aponta a tensão Lua-Saturno-Urano no circuito patrimonial e na área social. Neste momento, a proatividade pode ser aliada na superação dos obstáculos, devido ao trígono Lua-Marte no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque conciliar os interesses por vezes divergentes e que hoje podem gerar ressentimentos, considerando a tensão Lua-Saturno-Urano no circuito da vida privada. Lua e Marte se harmonizam no eixo relacionamentos-amizades, podendo lhe estimular a externar companheirismo no trato humano.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente conciliar seu ritmo e suas prioridades com o entorno, já que a tensão entre Lua, Saturno e Urano aponta conflitos territoriais. Sua determinação pode lhe colocar à frente das demandas do dia a dia, dando velocidade aos processos, como aponta o trígono Lua-Marte no circuito do trabalho.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

