Horóscopo do dia (21/12): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 21 de dezembro (21/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 21 de dezembro (21/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são as mudanças ocasionadas pelo trânsito de Lua e Sol.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O momento pode destacar seu lado acolhedor e divertido. A entrada do Sol na área de trabalho tende a evidenciar fase de clareza sobre as possibilidades de crescimento profissional, como também das demandas a serem priorizadas, o que facilita o processo de decisão.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A Lua transita no eixo comunicação-família, podendo oportunizar conversas sobre as necessidades cotidianas. Os processos subjetivos podem se intensificar com a entrada do Sol no setor espiritual, beneficiando os estudos, o planejamento das metas que deseja alcançar e a expansão dos horizontes.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Esta fase oportuniza revisões sobre as práticas do dia a dia. O Sol no setor íntimo pode promover abertura emocional na vida privada e lhe aproximar dos seus afetos. O astro-rei destaca sua capacidade de gestão patrimonial. Procure buscar informações que lhe ajudem nesse sentido.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A Lua transita entre seu signo e o setor material e lhe faz adotar postura prática para atingir suas metas. Parcerias podem proporcionar calor humano com o trânsito do Sol no setor dos relacionamentos, enquanto que você vincula o bem-estar das pessoas queridas ao seu próprio.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A Lua entre a área de crise e seu signo pode sugerir que os desafios lhe ajudarão a atuar com consciência. O ingresso do Sol na área do cotidiano e da saúde tende a destacar fase de cuidados com o bem-estar e de grande disposição na vivência. As parcerias de trabalho prosperam.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Visto que a Lua se desloca entre as áreas de amizades e de crise, tente privilegiar atividades mais reservadas. O Sol inicia o trânsito na área de prazeres, podendo lhe deixar socialmente extrovertida, ampliar sua capacidade de articulação interpessoal e o usufruto do lazer.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque propor melhorias no ambiente doméstico para que a qualidade do dia a dia se eleve. As parcerias podem ganhar corpo com a Lua transitando no eixo trabalho-amizades. A entrada do Sol na área familiar tende a estimular convívio afetuoso e tranquilo com as pessoas do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Posturas éticas são valorizadas em meio ao exercício vocacional, já que a Lua transita no segmento espiritual-trabalho. Sua capacidade intelectual e de diálogo pode se ampliar com o trânsito do Sol no setor das ideias e da comunicação, favorecendo os estudos e as parcerias de trabalho.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O emocional pode se expandir com a Lua no eixo íntimo-espiritual e lhe guiar rumo a horizontes mais amplos. Aflora a generosidade com a entrada do Sol na área material, que lhe faz investir financeiramente em bem-estar. Tente melhorar sua relação com o dinheiro, poupando para o futuro.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Sua determinação fica em evidência, o que lhe guia confiante rumo aos objetivos. A Lua transita no eixo relacionamentos-intimidade, podendo pedir seletividade no trato interpessoal. O Sol ingressa em seu signo, iluminando as características marcantes da sua personalidade.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Este momento astrológico tende a oportunizar o diálogo com seus pares em prol da qualidade dos processos relacionados à rotina. A área de crise recebe o trânsito do Sol e os problemas podem ficar evidentes, o que lhe ajuda a avaliá-los e se posicionar de forma mais segura buscando superação.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A Lua transita no eixo prazeres-cotidiano, beneficiando atividades relaxantes. Relações pautados no companheirismo ficam em destaque com o ingresso do Sol no setor das amizades, contribuindo com a vivência social e com a qualidade das tarefas desenvolvidas em parceria no cotidiano.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

