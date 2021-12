Horóscopo do dia (20/12): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 20 de dezembro (20/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 20 de dezembro (20/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito da lua entre o setores do Zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O Sol adentra o setor profissional, podendo iluminar oportunidades para sua carreira. Esta fase beneficia o exercício da alteridade ao destacar situações em que as parcerias se mostram essenciais, pois a Lua transita no eixo família-relacionamentos, ficando minguante, quando fomenta ajustes.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Os valores que lhe guiam perante a vida se fortalecem agora. A extroversão do pensamento se potencializa com a Lua no eixo comunicação-cotidiano, o que lhe ajuda a aperfeiçoar a qualidade da informação nos ambientes de rotina, demandando revisões na fase minguante.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A vida privada pode ficar acolhedora com a entrada do Sol no setor íntimo, favorecendo a convivência com seus afetos e a gestão patrimonial. Momento lhe motiva a aprimorar processos, recursos e parcerias, já que a Lua se desloca do setor material ao social e entra na fase minguante.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O potencial das parcerias pode se iluminar ao adentrar o setor de relacionamentos. Momento de autoaprimoramento que ajuda com a qualidade da vida pessoal e de seus conviventes, visto que a Lua transita entre seu signo e o setor familiar, levando ao recolhimento.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

O Sol adentra o setor do cotidiano, destacando bem-estar em meio às rotinas. Você tende a confrontar com os aspectos complicados da vida. É preciso aproveitar para ajustar as ideias e realizar acordos com o entorno, pois a Lua transita no eixo crise-comunicação, ficando minguante.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O Sol pode iluminar oportunidades de diversão. É fundamental adotar posturas colaborativas e solidárias no cotidiano e procure neutralizar os fatores que possam gerar conflitos territoriais, já que a Lua transita no eixo amizades-material, entrando na fase minguante.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Este momento astrológico tende a direcionar seu olhar para a vida profissional, oportunizando ajustes que lhe levem ao autoaprimoramento, visto que a Lua transita entre o setor do trabalho e seu signo, ficando minguante no domingo, quando demanda revisões.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A fase favorece os estudos e os intercâmbios. O céu da semana evidencia uma fase de reflexões profundas a respeito da vida, oportunizando ajustes que façam superar os desafios, pois a Lua se desloca entre o setor espiritual e o de crise, quando entra na fase minguante.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

As oportunidades de investimento se iluminam neste momento. O céu da semana promove gradual abertura emotiva que favorece os relacionamentos pessoais, já que a Lua transita entre os setores íntimo e de amizades, minguando, quando a seletividade se faz precisa.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Seu carisma e vitalidade se evidencia. Este momento destaca a necessidade de aperfeiçoar as parcerias, considerando o trânsito lunar entre o setor de relacionamentos e o de trabalho, entrando na fase minguante no domingo, quando revisões e mudanças se fazem necessários.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Os problemas podem ficar às claras com o ingresso do Sol no setor de crise. Momento promove reflexões profundas que lhe fazem melhorar suas vivências do ponto de vista prático e do existencial, pois a Lua transita no segmento cotidiano-espiritualidade, entrando na fase minguante no domingo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Afloram as afinidades e as posturas solidárias com o Sol na casa das amizades. Você acaba sendo conduzida ao aprimoramento das relações de confiança, contribuindo com círculo de relacionamentos mais coeso, visto que a Lua se desloca no eixo social-íntimo, ficando minguante em breve.

