Horóscopo do dia (19/12): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 19 de dezembro (19/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a oposição Lua-Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Vênus retrograda no setor do trabalho, favorecendo revisões devido a insatisfações na carreira, sem se deixar absorver pelo drama. A rigidez de pensamento tende a atrapalhar a vivência familiar nessa fase de oposição Lua-Mercúrio. Tente se mostrar flexível, mas sem fazer cobranças.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Dada a retrogradação venusiana, insatisfações emocionais podem se fazer presentes. Afloram questionamentos existenciais com a oposição Lua-Mercúrio no eixo comunicativo-espiritual, afetando sua relação com o entorno. Busque evitar especular sobre os acontecimentos que estão fora do seu controle.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Vênus retrograda no setor íntimo, oportunizando reflexões que podem lhe libertar de situações prejudiciais à autoestima. Sua relação com o lado material da vida tende a ficar afetada com a oposição Lua-Mercúrio. Procure ponderar antes de tomar decisões envolvendo as finanças ou que alterem a rotina.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O que lhe incomoda nas pessoas pode ficar evidente com Vênus retrógrada na área de relacionamentos, servindo para reavaliar posturas e promover ajustes. Conflitos de opinião tendem a aflorar com a Lua em seu signo e oposta a Mercúrio. Tente não forçar acordos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente cultivar inteligência emotiva, pois Vênus começa a retrogradar no setor das rotinas, destacando suas insatisfações com o entorno. Lua e Mercúrio transitam em posições opostas no eixo crise-cotidiano, podendo alertar sobre a necessidade de melhorar o planejamento do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Mostra-se necessário avaliar o quanto as vaidades pessoais podem interferir. Interesses individuais e coletivos tendem a conflitar com Lua e Mercúrio opostos no eixo social, pedindo diplomacia e acordos em prol do bem-estar coletivo, embora sem prejudicar sua individualidade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque administrar os desafios sem drama, já que as soluções dependem de lucidez e bom senso. Afloram insatisfações com Vênus retrógrada, e a família pode ficar no centro de tais questões. O desafio durante esta fase é manter a mente equilibrada diante das demandas cotidianas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É preciso ser ponderada e discreta. Momento complicado no quesito comunicação, pois Lua e Mercúrio se opõem e Vênus começa a retrogradar no circuito das ideias. Pode haver pontos de vista contraditórios que afetam a tomada de postura diante das demandas e ressentimentos vindo à tona.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente não deixar o emocional influenciar as decisões. Lua e Mercúrio opostos no circuito material podem alertar sobre falhas estratégicas nas finanças, o que demanda atenção aos investimentos. Vênus retrograda na área financeira, pedindo calma nos gastos e negociações de modo geral.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Cuidado para não se mostrar insensível, tentando compreender os outros e ajustando os interesses. O emocional das pessoas tende a conflitar com a sua racionalidade diante da oposição Lua-Mercúrio, debilitando as relações, que se fragilizam com a retrogradação de Vênus em seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque flexibilizar sua postura com as pessoas e resgatar o otimismo. O foco nos contratempos afeta a vivência cotidiana, como sugere a oposição Lua-Mercúrio. Você tende a valorizar os defeitos em detrimento das virtudes, devido à retrogradação de Vênus na área de crise.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure não alimentar desafetos e valorizar vínculos maduros, já que Vênus retrograda na área de amizades. Lua e Mercúrio transitam opostos no circuito social, podendo evidenciar momento de incompatibilidades no trato humano e na conciliação entre responsabilidades e lazeres.

