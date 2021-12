Horóscopo do dia (18/12): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 18 de dezembro (18/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 18 de dezembro (18/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Cheia tensionada a Netuno e Sol.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua Cheia no setor das ideias sugere idealizações e expectativas gerando ansiedade, pois forma aspectos tensos com Netuno e Sol. É preciso cultivar tranquilidade e demonstrar serenidade frente às indefinições. Conversar com os amigos pode lhe fazer muito bem, como sugere o trígono Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Sua relação com os aspectos materiais da vida ganha corpo com a Lua Cheia, levando-lhe a buscar bens e serviços como meio de obter prazer pessoal. Seja prudente nos gastos, devido à tensão com Netuno e Sol, e valorize experiências que agreguem valor à sua existência, como aponta Júpiter harmonizado.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Seu fluxo emocional se intensifica com a Lua Cheia, refletindo-se na convivência com as pessoas próximas, a quem você tende a recorrer com frequência. Júpiter harmonizado sugere conforto emotivo nessa interação, mas tenha cuidado para não sufocar os entes queridos, como alertam Netuno e Sol tensionados.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Dramas podem aflorar com a Lua Cheia tensionada a Netuno e Sol, comprometendo o entendimento acerca dos desafios, que tendem a parecer mais graves do que realmente são. Procure descansar e encarar as situações com imparcialidade, o que pode ser alcançado no meio íntimo, devido ao trígono com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A Lua Cheia polariza os prazeres e os desafios envolvendo as amizades, e é justamente o exagero que deve ser evitado, a fim de preservar sua individualidade e o bem-estar coletivo, dada a tensão com Netuno e Sol. Divirta-se moderadamente com seus conviventes, como sugere Júpiter harmonizado.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Seu envolvimento com as responsabilidades cotidianas se intensifica com a Lua Cheia, mas a obsessão por resultados pode causar o efeito oposto, bem como estressar os relacionamentos, devido a Netuno e Sol tensionados. Com critério você pode colher frutos satisfatórios, como aponta Júpiter harmonizado à Lua.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Idealizações tomam corpo com a Lua Cheia na área espiritual, assim como dramas existenciais ao lidar com os desafios, conforme alerta a tensão com Netuno e Sol. Procure passar um dia leve e divertido, sem exigir de si ou das situações, como sugere Júpiter harmonizado. O simples pode ser revigorante.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

As emoções ficam à flor da pele com a Lua Cheia, levando-lhe a mergulhar de cabeça nas situações que lhe atraem, como também a elevar o drama frente aos desafios. Cultive prudência, inclusive financeira, devido à tensão com Netuno e Sol, e valorize os prazeres íntimos beneficiados pela harmonia com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A Lua Cheia evidencia a importância de ajustar os interesses nas parcerias, a fim de harmonizar o que anda em desequilíbrio na convivência e evitar que suas emoções transbordem sobre os outros e vice-versa, dada a tensão com Netuno e Sol. Esteja aberta ao diálogo conciliador, como sugere o trígono Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Os acontecimentos que afetam o cotidiano tendem a mexer sensivelmente com o emocional, considerando a passagem da Lua Cheia pelo setor das rotinas e os aspectos tensos que realiza com Netuno e Sol. Não fique à mercê das circunstâncias e exercite a proatividade associada à harmonia Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A Lua Cheia lhe impulsiona à interação social, bem como ao usufruto de prazeres promotores de bem-estar, que afloram no trígono com Júpiter. Mas é preciso evitar excessos e ajustar as vontades individuais com as coletivas, como alerta a tensão com Netuno e Sol. Seja criteriosa nos gastos e na exposição pública.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

O cotidiano se mostra desafiador com a Lua Cheia, sobretudo para compatibilizar demandas pessoais e de trabalho, devido à tensão com Netuno e Sol. Não crie expectativas ilusórias e atue de acordo com possibilidades reais. Una-se a seus pares para superar os desafios, conforme sugere Júpiter harmonizado.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

