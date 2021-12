Horóscopo do dia (17/12): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 17 de dezembro (17/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 17 de dezembro (17/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trígono Lua-Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Diante do choque de interesses no trato humano, busque adotar postura diplomática, como sugere o trígono Lua-Saturno em vez de se posicionar na defensiva. Lua e Marte tensionados tendem a mostrar problemas ligados à comunicação, o que exige bom senso e uso racional das palavras.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Planejar o orçamento e agir de forma responsável é o melhor a se fazer, como aponta o trígono Lua-Saturno. Opostos no circuito material, Lua e Marte podem sinalizar a necessidade de controlar a impulsividade e zelar por economia para que os gastos financeiros não fujam dos limites.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É primordial assumir postura diplomática e aberta aos acordos, como pede o trígono Lua-Saturno. Lua e Marte se opõem entre seu signo e a área de relacionamentos, podendo gerar instabilidade com as pessoas do seu entorno. Tente não ceder às pressões ou se mostrar na defensiva.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure buscar a imparcialidade, como aponta o trígono Lua-Saturno. A tensão Lua-Marte pode sugerir supervalorização de problemas em detrimento das soluções, comprometendo o processo de decisão. Mais atenção com as primeiras impressões, pois elas tendem a estar contaminadas de preconceitos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Como sinalizam Lua e Saturno em trígono, tente ser seletiva no trato humano e nas atividades. O circuito social tende a ficar fragilizado diante da oposição Lua-Marte, sugerindo posturas controversas alimentando conflitos e gastos impulsivos com prazeres e imprudências que afetem seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque cultivar objetividade e autocontrole e definir prioridades, como sinaliza o trígono entre Lua e Saturno. O convívio familiar e profissional pode esbarrar em temperamentos defensivos frente à oposição Lua-Marte, que sugere prejuízos por conta de ações impulsivas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Discrição e diplomacia podem ser seus melhores aliados, devido ao trígono Lua-Saturno. Lua e Marte opostos tendem a sugerir conflitos de ideias. É possível que haja acontecimentos que tiram as pessoas de suas zonas de conforto, prejudicando a qualidade do dia e gerando prejuízos para as parcerias.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente dar valor aos conselhos de pessoas maduras, como aponta o trígono Lua-Saturno. Momento difícil para lidar com as finanças e a gestão patrimonial de modo geral, dada a oposição Lua-Marte. Procure ter maior atenção ao orçamento e a revisão apurada de suas estratégias em casa e no trabalho.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É preciso manter suas emoções sob controle, como sinaliza o trígono Lua-Saturno, mostrando-se conciliadora. O trato interpessoal tende a encarar momentos de tensão, considerando o estresse que pode se fazer presente na oposição Lua-Marte e que alimenta o lado intolerante das pessoas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Planejar as demandas é fundamental para a qualidade de vida, como indica a harmonia Lua-Saturno, por isso tente se organizar. O dia a dia tende a se mostrar estressante com Lua e Marte opostos entre o setor das rotinas e o de crise. Por isso, você acaba tendo fadiga mental e física.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure buscar discrição emotiva e seletividade, como sugere o trígono Lua-Saturno. Lua e Marte se antagonizam no circuito social, sugerindo o convívio com pessoas de temperamento difícil e que batem de frente com você. Sua agressividade pode aflorar, elevando o risco de se envolver em conflitos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Lua e Saturno harmonizados tendem a sugerir que é preciso atuar com organização e disciplina e exercitar a autocrítica. Pressões ligadas ao cotidiano podem lhe conduzir ao estresse nessa fase de oposição Lua-Marte, prejudicando seu equilíbrio emocional e seu rendimento em casa e no trabalho.

