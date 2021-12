Horóscopo do dia (16/12): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 16 de dezembro (16/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 16 de dezembro (16/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em oposição a Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

É importante evitar conflitos, pois a Lua ingressa no setor comunicativo e se opõe a Marte. Durante este ciclo, a criatividade pode beneficiar a gestão da vida prática com a Lua no setor material e harmonizada a Vênus e Plutão, dando toque transformador a suas ações.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure ser cautelosa nas finanças, já que a Lua se opõe a Marte no circuito material. A Lua em seu signo encontra-se harmonizada com Vênus e Plutão, podendo nutrir sua inteligência emotiva e lhe conectando com prazeres sublimes, apesar de Júpiter tensionado alerte quanto a julgamentos falhos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Desafios podem ser enfrentados com inteligência emocional e criatividade, como aponta a Lua na área de crise e harmonizada a Vênus e Plutão, mesmo que Júpiter tensionado alerte quanto a ideias de difícil aplicação. Neste momento, busque ser cuidadosa no trato humano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Que tal evitar esforços e se prevenir contra o estresse? Seu lado sedutor tende a se fazer presente com a Lua na área de amizades e harmonizada a Vênus e Plutão, o que lhe faz capturar a atenção de seus interlocutores e a conquistar aliados, embora Júpiter tensionado peça reserva emotiva.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Conflitos coletivos podem tomar corpo, especialmente quando a Lua adentrar o setor de amizades e se opor a Marte. A Lua no setor do trabalho forma trígonos com Vênus e Plutão, apurando sua criatividade e resiliência. Mas Júpiter tensionado tende a abalar as parcerias.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Visto que a Lua adentra o setor familiar e se opõe a Marte, tente combater o estresse. Experiências emocionalmente profundas podem aflorar com a Lua no setor espiritual e em trígono com Vênus e Plutão, gerando amadurecimento. Júpiter tensionado sugere desafios na gestão do cotidiano minando sua paz.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque saber respeitar divergências de opinião, já que a Lua adentra o setor espiritual, opondo-se a Marte. Uma profunda conexão emotiva com as razões dos seus afetos pode emergir com a Lua harmonizada a Vênus e Plutão no circuito íntimo, mesmo que Júpiter tensionado alerte contra a possessividade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure ter prudência na gestão financeira, pois a Lua se opõe a Marte no circuito material. Conversas profundas tendem a marcar o trato interpessoal com a Lua no setor de relacionamentos harmonizada a Vênus e Plutão. O momento mostra que é fundamental conciliar interesses por vezes divergentes.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente evitar embates diretos, devido à oposição Lua-Marte. Sua criatividade pode constituir diferencial na gestão do cotidiano, enquanto que você se conecta profundamente com o que agrega valor às rotinas, dada a harmonia lunar com Vênus e Plutão, mesmo que a comunicação fique fragilizada.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Esta fase tende a sinalizar situações de estresse do dia a dia. A Lua harmonizada a Vênus e Plutão pode lhe conectar com os prazeres que nutrem sua autoestima, mesmo que seletivos do ponto de vista social e com restrições financeiras, devido a Júpiter tensionado.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure buscar discrição social durante este ciclo. Resiliência e capacidade de transformação são seus melhores atributos, dada a harmonia lunar com Vênus e Plutão no eixo familiar-crise, apesar de Júpiter tensionado alertar quanto a metas complicadas de alcançar.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A Lua já na área familiar se opõe a Marte, alertando sobre o estresse na gestão do cotidiano. Um discurso amável e sedutor pode marcar presença com a Lua no setor comunicativo em trígono com Vênus e Plutão, embora Júpiter tensionado peça serenidade e discrição perante os problemas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

