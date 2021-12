Horóscopo do dia (15/12): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 15 de dezembro (15/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 15 de dezembro (15/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a conjunção Lua-Urano e os trígonos que ambos realizam com Mercúrio, Vênus.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque se evitar se envolver em disputas territoriais, como alerta a tensão lunar com Saturno e Júpiter. O uso criativo dos recursos materiais pode dar singularidade ao seu desempenho profissional, considerando o encontro entre Lua e Urano e os trígonos de ambos com Mercúrio, Vênus e Plutão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Atenção com a possibilidade de negligenciar as demandas, conforme alertam Saturno e Júpiter tensionados na casa do trabalho. Nesta fase a postura aberta a experimentações tende a lhe guiar, pois Lua e Urano se unem em seu signo e se harmonizam a Mercúrio, Vênus e Plutão na área espiritual.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure não deixar que a melancolia tome corpo, como alerta a tensão com Saturno e Júpiter na área espiritual. A criatividade aflora, podendo lhe conduzir a soluções arrojadas, dada a conjunção Lua-Urano e os trígonos que ambos realizam com Mercúrio, Vênus e Plutão no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É preciso saber separar o público do privado, devido a Saturno e Júpiter tensionados no setor íntimo. O trato interpessoal com o encontro Lua-Urano na área de amizades é marcado pela interação aprazível, em trígono com Mercúrio, Vênus e Plutão na casa dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente não se deixar abalar por críticas negativas do entorno, como alertam Saturno e Júpiter tensionados. Seu desempenho no cotidiano pode se revestir de originalidade com Lua e Urano conjuntos entre si e harmonizados a Mercúrio, Vênus e Plutão no circuito do trabalho, elevando a autoestima.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Mais cuidado ao lidar com ambientes convencionais, devido a Saturno e Júpiter tensionados na casa do cotidiano. O pensamento pode se ampliar com o encontro Lua-Urano na área espiritual, o que lhe faz romper com padrões, dada a harmonia da referida dupla com Mercúrio, Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Devido a Saturno e Júpiter tensionados na área social, busque evitar se expor fora do seu meio. O ambiente doméstico pode se mostrar favorável a exercitar a criatividade, pois Lua e Urano se unem e formam trígono com Mercúrio, Vênus e Plutão no circuito da vida privada.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Você tende a encontrar resistência, conforme apontam Saturno e Júpiter tensionados. Trocas culturais podem dinamizar o trato interpessoal, o que leva a ações inovadoras em parceria, visto o encontro Lua-Urano e os trígonos com Mercúrio, Vênus e Plutão no eixo relacionamentos-comunicação.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure ser diplomática ao lidar com pessoas conservadoras. A economia criativa tende a dar toque inovador e sustentável à sua capacidade de gestão, contribuindo com o aproveitamento de recursos, conforme sugere o encontro Lua-Urano e sua harmonia com Mercúrio, Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É preciso ter cautela com os gastos! Lua e Urano se encontram no setor dos prazeres, podendo lhe levar a valorizar experiências que enriqueçam sua bagagem cultural e evidenciem seu lado sedutor, considerando os trígonos com Mercúrio, Vênus e Plutão em seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente evitar concentrar responsabilidades em torno de si, devido a Saturno e Júpiter tensionados em seu signo. O lar pode ser administrado com desenvoltura criativa, levando-lhe a superar problemas, devido à conjunção Lua-Urano e os trígonos com Mercúrio, Vênus e Plutão no eixo familiar-crise.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Saturno e Júpiter tensionados na área de crise podem apontar desafios, sem se deixar bloquear. O pensamento inovador tende a contribuir com iniciativas originais em sua jornada, dada a conjunção Lua-Urano em harmonia com Mercúrio, Vênus e Plutão no eixo comunicação-amizades.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para terça, 14 de dezembro (14/12).

Tags