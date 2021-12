Horóscopo do dia (13/12): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 13 de dezembro (13/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 13 de dezembro (13/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito de Mercúrio e Marte entre os signos.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua transita entre seu signo e o setor doméstico, levando à conciliação dos interesses pessoais e familiares. Esta fase pode destacar o ingresso de Mercúrio na área profissional e de Marte na espiritual, o que lhe faz dar valor à ética no trabalho e ao serviço de causas nobres.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Como a Lua transita no eixo crise-comunicação, as dificuldades tendem a lhe ajudar a estruturar melhor as ideias. O momento destaca a entrada de Mercúrio na área espiritual e de Marte na íntima, conectando-lhe com seus valores, além de lhe deixar mais instintiva nas ações.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque ajustar o público e o privado para preservar sua individualidade, já que a Lua transita no eixo amizades-material. Seu olhar se direciona para as pessoas próximas e lhe motiva a se articular em parceria, pois Marte adentra o setor de relacionamentos e Mercúrio o íntimo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente aperfeiçoar sua atuação no trabalho e superar as adversidades, pois a Lua transita entre o setor profissional e seu signo. Você tende a se conectar com as demandas e parcerias ligadas à rotina, visto que Marte adentra o setor do cotidiano e Mercúrio o de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure buscar privacidade, pois há temas que esperam reflexão, pois a Lua transita no eixo espiritual-crise. É possível que você tenha vivência agradável com a rotina, já que Mercúrio adentra a área do cotidiano e Marte a de prazeres, o que eleva a qualidade das ações.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A Lua no eixo íntimo-amizades pode promover abertura emotiva, apesar de poder haver instabilidade agora. O intercâmbio de ideias pode ser estimulado, o que lhe aproxima de pessoas com quem você compartilha interesses, pois Mercúrio transita no setor social e Marte no familiar, mas atritos afloram.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A tendência é que a Lua no eixo relacionamentos-trabalho fomenta parcerias e acordos. Intensifica-se sua interação com o entorno imediato, por conta da Mercúrio na área familiar e Marte na comunicativa, facilitando a gestão de demandas que pedem planejamento e agilidade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente estruturar o dia a dia e promover bem-estar, aponta sugere a Lua no eixo saúde-espiritualidade. Momento favorável para estabelecer estratégias que melhorem sua relação com o dinheiro e vida prática, visto que Mercúrio transita no setor das ideias e Marte no material.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque prezar pela qualidade de seus contatos, pois a Lua transita no eixo social-íntimo. Esta fase pode lhe conduzir a se posicionar na defesa dos seus interesses, que são materializados através de ações estratégicas, pois Marte adentra seu signo e Mercúrio a área financeira.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure fazer acordos com seus conviventes em relação aos contratempos, pois a Lua transita no eixo família-relacionamentos, ficando cheia no setor do cotidiano. Busque revisar o que lhe faz se posicionar de forma consciente perante a vida, pois Mercúrio adentra seu signo e Marte a área de crise.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Os contratempos tendem a aproximar as pessoas com Mercúrio no setor de crise e Marte no de amizades. Momento lhe faz aprimorar o modo como você se relaciona com o entorno, a partir de situações vivenciadas na rotina, visto que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É importante demonstrar praticidade frente às tarefas e diplomacia com relação às diferenças, pois a Lua transita no eixo material-social. As parcerias como meios de atingir objetivos comuns podem se destacar, considerando Mercúrio na área de amizades e Marte na do trabalho.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

