Horóscopo do dia (12/12): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 12 de dezembro (12/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em harmonia com o Sol.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A harmonia com o Sol na área espiritual pode contribuir com seu equilíbrio emotivo e com sua percepção dos fatos. Seu fluxo emotivo tende a se intensificar com a Lua em seu signo, enquanto que você pode avaliar as situações de forma unilateral, o que pede atenção para evitar julgamentos parciais.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Você poderá sentir maior equilíbrio, já que o astro se harmoniza com o Sol, elevando sua capacidade de enfrentamento dos contratempos. Suas defesas emocionais tendem a ficar frágeis com a Lua na área de crise. Convém se preservar e encarar os problemas com serenidade, sem dramas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A harmonia com o Sol tende a lhe ajudar a equilibrar suas energias com as dos outros. O emocional pode vibrar positivamente no contato com os entes queridos, pois a Lua transita na área de amizades. É possível que diante do sofrimento alheio você fique suscetível à tristeza.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure não criar expectativas de êxito imediato e buscar estabilidade. Você tende a buscar satisfação emotiva na vida profissional com a Lua na área do trabalho. Com isso, há o risco de frustração na impossibilidade de alcançar os resultados que tanto deseja.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente valorizar as redes sociais. O trânsito da Lua na área espiritual pode lhe deixar emocionalmente conectada com os valores que lhe guiam como ser humano, nutrindo sua perseverança diante dos obstáculos. A fruição intelectual e os intercâmbios culturais tendem a se elevar.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Ambientes emocionalmente acolhedores podem ser valorizados, dada a necessidade de quietude e de prazeres seletos que aflora com a Lua no setor íntimo, e ganha corpo frente ao trígono com o Sol. Tente aproveitar para zelar pelas questões patrimoniais e fortificar sua base financeira.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como aponta o iminente trígono com o Sol, procure evitar vínculos de dependência emotiva. Tente aperfeiçoar os aspectos positivos das parcerias. Você poderá associar seu bem-estar ao das pessoas queridas, dada a importância que você lhes dá com a Lua transitando na casa dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Este momento astrológico tende a favorecer a gestão prática do cotidiano e os cuidados com o corpo. Sua relação com o dia a dia pode interferir sensivelmente em seu estado emocional com a Lua no setor das rotinas. Procure zelar pela jornada tranquila, focada em bem-estar.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente vivenciar situações agradáveis com seus conviventes e se conectar online com os amigos. Nesta fase, sua personalidade sensível e jovial aflora com a Lua em trânsito no setor relacionado ao social e aos prazeres, podendo atingir seu esplendor no trígono com o Sol.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Lua se harmoniza com o Sol na área de crise, o que pode contribuir com sua capacidade de administrar os desafios. O trânsito da Lua na área familiar sugere momento de conexão com o lar e com seus conviventes, e em que a estabilidade emotiva tende a ficar associada ao bem-estar doméstico.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Prazeres intelectuais podem lhe fazer bem e agregar valor à convivência com seus pares. Afloram simpatia e sociabilidade nessa fase, pois a Lua transita na área da comunicação e à tarde forma trígono com o Sol no setor das amizades, o que contribui sensivelmente com o trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Que tal unir o útil ao agradável nesse momento? Conforto físico e prazeres materiais podem ganhar espaço com a Lua em trânsito na área financeira, que também sugere conexão prazerosa com o trabalho, já que o referido astro se harmoniza com o Sol no setor profissional.

