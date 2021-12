Horóscopo do dia (09/12): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 09 de dezembro (09/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 09 de dezembro (09/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a união Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque evitar alimentar atritos, pois a Lua adentra a área de crise. Sua desenvoltura social pode se elevar com Lua e Júpiter unidos na área de amizades, dinamizando a interação com os grupos que fazem parte do seu dia a dia e nas redes, mas Marte tensionado pode dar tom mais agressivo.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente neutralizar os conflitos e demonstrar companheirismo, já que a Lua adentra a casa das amizades. Seu desempenho profissional tende a se dinamiza com Lua e Júpiter unidos na casa do trabalho, o que lhe faz criar oportunidades de crescimento, apesar de Marte tensionado alertar para desafios.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Este momento astrológico pode favorecer o aperfeiçoamento de processos. A união Lua-Júpiter no setor espiritual dinamiza o pensamento, embora seja necessário controlar a impulsividade que aflora frente à tensão de ambos com Marte em trânsito na área do cotidiano, evitando ações precipitadas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Cuidado com gastos impulsivos ligados aos prazeres e ao social, como alerta Marte tensionado. A Lua adentra a casa espiritual, oportunizando revisões. Lua e Júpiter continuam unidos no setor íntimo e tendem a elevar a autoconfiança e sua capacidade de gestão patrimonial.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure controlar a agressividade, manter postura conciliadora e valorizar prazeres comuns, que afloram com o ingresso da Lua no setor íntimo. As relações demonstram potencial de articulação e realização diante do encontro Lua-Júpiter, embora Marte tensionado nutra o estresse.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente dar o seu melhor, respeitando o ritmo das pessoas, como alerta Marte tensionado. Exercitar a empatia é essencial, pois a Lua adentra o setor de relacionamentos. As demandas cotidianas podem seguir fluxo dinâmico com o encontro Lua-Júpiter, enquanto que você amplia seu olhar

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque zelar pelo bem-estar cotidiano, pois a Lua adentra o setor das rotinas e da saúde. A conjunção Lua-Júpiter pode despertar sua capacidade de articulação interpessoal, deixando-lhe em destaque. Procure saber separar os interesses coletivos dos privados em prol da estabilidade financeira.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É preciso zelar pela qualidade do cotidiano, valorizando a diversão em casa, pois a Lua adentra o setor de prazeres. Iniciativas em prol da vida familiar podem prosperar frente à conjunção Lua-Júpiter, embora Marte tensionado indique fadiga e estresse devido a sobrecarga de responsabilidades.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente valorizar o conforto doméstico, já que a Lua em breve adentra a casa da família. O pensamento fértil pode gerar ideias prósperas nas áreas de interesse imediato com Lua e Júpiter juntos na área comunicativa, embora Marte tensionado alerte contra o imediatismo. Busque ser resiliente.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque aperfeiçoar conhecimento, visto que a Lua adentra o setor das ideias. Seu senso de oportunidade é direcionado para a vida material com Lua e Júpiter juntos no setor financeiro, o que lhe permite otimizar recursos e crescer nos empreendimentos. Mais cuidado com gastos com o social.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure direcionar o foco para boas práticas, pois a Lua adentra o setor material. Lua e Júpiter unidos em seu signo podem lhe fazer ampliar os horizontes e buscar oportunidades de crescimento pessoal, embora Marte tensionado na casa do trabalho alerte contra a competitividade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É preciso cuidar do seu bem-estar. O encontro Lua-Júpiter na área de crise pode elevar sua capacidade de enfrentamento, o que lhe ajuda a se posicionar com segurança diante dos problemas, apesar de Marte tensionado no setor espiritual indicar rompantes emotivos em momentos de estresse.

