Horóscopo do dia (02/12): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 02 de dezembro (02/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Júpiter tensionado a Lua e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Rompantes agressivos tendem a abalar a imagem pública, como alerta Júpiter tensionado à Lua e Marte. A referida dupla podem despertar suas paixões ao se unirem na área íntima, traduzindo-se em um comportamento proativo para resolver os desafios e caloroso com os afetos, devido ao trígono com Netuno.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente dialogar e compartilhar espaço, em vez de se impor, especialmente diante de metas comuns. O encontro Lua-Marte pode sugerir fase de mobilização interpessoal que desperta posturas colaborativas e defensivas, já que a dupla se harmoniza com Netuno e quadra com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Neste momento, o resgate de suas vocações tende a amenizar sua postura. Além disso, o dia a dia se dinamiza com Lua e Marte em conjunção, mas é necessário ter cautela com a impaciência e a impulsividade para não se antecipar demais e atropelar processos, como alerta a tensão com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A fase sugere satisfação emotiva. Porém, é preciso ter cuidado com a tendência a agir de forma inconsequente, como pontua Júpiter tensionado. Lua e Marte conjuntos podem lhe impulsionar a usufruir de prazeres com espontaneidade e elevar a autoconfiança na vivência social.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque evitar agir de modo invasivo e respeitar a privacidade alheia visto que Júpiter tensionado aponta divergências interpessoais. Os aspectos que harmonizam Lua, Marte e Netuno tendem a lhe fazer tomar a iniciativa para resolver questões domésticas e familiares com generosidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É preciso exercitar a escuta e atuar em prol de acordos, visto que Júpiter tensionado à referida dupla sugere estresse. Aflora a comunicação como meio de autoafirmação e também de externar generosidade e afeto, considerando a conjunção Lua-Marte e os trígonos de ambos com Netuno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure usar a criatividade e valorizar recursos alternativos, como aponta Netuno harmonizado. A busca por aquisições materiais pode se intensificar com a conjunção Lua-Marte no setor das finanças. Sendo assim, busque definir limites para que os gastos não ultrapassem seu orçamento.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Como sugere Netuno harmonizado, busque relaxar e encarar a vida com leveza, inserindo prazeres em seu dia. Lua e Marte juntos em seu signo tendem a lhe deixar espontânea e ativa no usufruto das oportunidades. A agressividade aflorar ao se sentir contrariada, dada a tensão com Júpiter. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Netuno em harmonia favorece os retiros em casa, enquanto que Júpiter tensionado pede discrição emotiva. O encontro entre Lua e Marte na área de crise tende a sinalizar a necessidade de recolhimento para repor as energias e refletir sobre possíveis estratégias para encarar as dificuldades.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

O momento sugere que exercitar a empatia tende a lhe ajudar a entender as necessidades dos outros. Controvérsias sociais podem aflorar com Lua e Marte conjuntos na área de amizades e tensionados a Júpiter. Tente evitar se expor em excesso e atuar com diplomacia nos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque reduzir o ritmo e dar valor às ações solidárias, como sugere a harmonia com Netuno. O encontro entre Lua e Marte na área do trabalho pode lhe predispor a empreender esforços excessivos para cumprir as tarefas, gerando fadiga e competitividade negativa às parcerias, dada a tensão com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure exercitar a empatia ligada à harmonia netuniana, o que é essencial para entender outros pontos de vista. Você tende a defender seus ideais com afinco diante da conjunção Lua-Marte na área espiritual. Contudo, imposições podem prejudicar a convivência com o entorno.

