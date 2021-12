Horóscopo do dia (01/12): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 01 de dezembro (01/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 01 de dezembro (01/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua, Saturno e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque se mostrar aberta a negociações, desde que não afetem seus interesses. Desafios que envolvem questões patrimoniais e territoriais afloram com Lua, Saturno e Urano tensionados entre o circuito material e o setor de amizades, pedindo reflexões para conciliar o individual e o coletivo.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure ser diplomática ao abordar temas polêmicos, e não pressionar o entorno, mostrando-se aberta aos acordos. As relações pessoais tendem a ficar abaladas frente à tensão entre Lua, Saturno e Urano, o que gera ressentimentos que desestabilizam as estruturas de suas parcerias.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso não se forçar a tomar decisões e refletir serenamente sobre os acontecimentos. Certos desafios podem permear o cotidiano, o que abala a autoconfiança e seu desempenho, devido à tensão Lua-Saturno-Urano entre os setores relacionados à rotina, à espiritualidade e às crises.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Prazeres são bem-vindos, desde que não desviem seu foco. Os aspectos tensos entre Lua, Saturno e Urano podem apontar a necessidade de adotar postura socialmente recolhida para preservar sua individualidade e evitar dispersões que lhe afastem das responsabilidades do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque não se deixar guiar pelo autoritarismo, negociando acordos com diplomacia. A tensão envolvendo Lua, Urano e Saturno entre os setores familiar, profissional e de relacionamentos pode destacar a importância de alinhar as demandas com a disponibilidade das pessoas, a fim de não evitar desgaste.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure flexibilizar o pensamento e conciliar vertentes para que se complementem. Conflitos envolvendo posturas tradicionais e inovadoras tendem a ser sinalizados por Lua, Saturno e Urano sob tensão entre as casas relacionadas à comunicação, às rotinas e à espiritualidade, o que gera rupturas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente manter o orçamento sob controle. Ingressando no setor material, a Lua se aspecta de modo tenso com Saturno e Urano e alerta para se agir com cautela nos gastos e com diplomacia no trato interpessoal, devido a tendência a se envolver em conflitos territoriais ou por dinheiro.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É importante abrir mão de individualismos e buscar acordos. Divergências afloram no trato interpessoal com Lua, Saturno e Urano tensionados entre seu signo e o eixo família-relacionamentos, atrapalhando a convivência com quem você se relaciona por força do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque cultivar discrição e evitar decisões importantes. A Lua na área de crise conflita com Saturno e Urano no eixo comunicação-cotidiano, sugerindo transbordamento emotivo associado à dificuldade de superar os problemas, o que tende a comprometer as relações humanas e seu senso crítico.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente não deixar que a intolerância decrete sua postura. Atritos ideológicos podem colocar em questão suas relações e abrir caminho para rupturas por contestar a importância de certas pessoas em sua vida, dada a tensão entre Lua, Saturno e Urano entre os setores de amizades, material e social.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É necessário cultivar equilíbrio interior e transmitir serenidade para o entorno. Os relacionamentos familiares e profissionais ficam sob pressão diante dos aspectos tensos envolvendo Lua, Saturno e Urano entre a área de trabalho, seu signo e o setor doméstico, o que pode limitar seu desempenho.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente evitar remoer os contratempos, pois é necessário serenidade para refletir sobre as opções e agir com sensatez. A força de vontade tende a ficar abalada diante de desafios sugeridos na tensão Lua-Saturno-Urano entre as áreas espiritual, de crise e comunicativa, afetando sua capacidade gestora.

