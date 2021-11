Horóscopo do dia (29/11): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 29 de novembro (29/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 29 de novembro (29/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito da lua entre os setores do Zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua Nova na área espiritual pode lhe dar energia para iniciar novos percursos. Revela-se fundamental zelar pela organização do cotidiano como maneira de se alcançar estabilidade, visto que a semana inicia com a Lua transitando pelo setor das rotinas e da saúde.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Suas ideias tendem a ganhar frescor, o que lhe motiva a ir atrás de seus sonhos. O intercâmbio de ideias pode favorecer suas relações em diversos âmbitos, pois o céu da semana tem início com o trânsito da Lua pelo setor social, deixando-lhe sensível às necessidades coletivas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

As afinidades e os laços afetivos podem se ressignificar. Os relacionamentos tendem a se fortificar a partir de agora, pois a fase sugere empatia e zelo nas parcerias com o movimento lunar no eixo família-intimidade, conduzindo ao fortalecimento do círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente intercambiar ideias e promover soma de talentos. A fase tende a levar ao aperfeiçoamento dos interesses nas parcerias, podendo elevar a qualidade da vida cotidiana, já que a Lua transita entre o setor comunicativo e o de relacionamentos, ficando nova ao passar pela casa das rotinas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure zelar por processos mais dinâmicos e se mostrar aberta a ações coletivas que promovam bem-estar. O momento sugere uma semana de aperfeiçoamento de suas vocações para lidar com as questões práticas da vida, já que a Lua transita entre o setor material e o do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O intercâmbio cultural marca o período. Você tende a se conectar com o que agrega valor à sua vida, o que favorece ganhar mais conhecimento e maior estruturação da vida em família, pois a Lua transita entre seu signo e o setor dos prazeres, passando pela fase nova na área doméstica.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como a Lua Nova logo estará na casa da comunicação, tente trocar ideias em prol de mudanças. A qualidade do momento pode envolver a ideia de se libertar de situações que não fazem mais sentido na sua vida e fortificar o convívio com o entorno, pois a fase destaca a Lua no eixo crise-família.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure trocar ideias sobre como otimizar recursos, especialmente quando a Lua Nova estiver em trânsito na área material. Seu senso de coletividade pode se elevar, o que lhe faz se engajar em um processo de intercâmbio de conhecimento, pois a fase destaca à Lua no segmento amizades-comunicação.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Afloram ideias inovadoras quando a Lua Nova estiver em seu signo, o que leva à aquisição de conhecimento. O momento destaca suas habilidades de gestão, que podem contribuir com o aperfeiçoamento da rotina e dos recursos materiais, já que a Lua transita no eixo trabalho-finanças.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Desafios tendem a ser superados com a mente aberta a mudanças. É possível que este momento promova reflexões que geram amadurecimento, o que contribui com uma tomada de postura diante dos assuntos de interesse, visto que a Lua transita entre o setor espiritual e seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

As amizades e as parcerias florescem. Procure identificar aspectos da sua vida que demandam depuração, assim você poderá definir estratégias que possam lhe ajudar a superar situações antigas, visto que até domingo a Lua transita entre o setor íntimo e o de crise.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Parcerias de trabalho tendem a desabrochar durante a Lua Nova. Seu olhar é dirigido para as pessoas que são importantes em sua vida, já que o céu da semana destaca o trânsito lunar entre o setor de relacionamentos e o de amizades, o que contribui com um afinamento dos interesses.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

