Horóscopo do dia (26/11): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 26 de novembro (26/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 26 de novembro (26/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é atensão entre Lua, Marte e Júpiter.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Talvez seja preciso assumir posição neutra diante de conflitos. A tensão entre Lua, Marte e Júpiter tende a destacar incompatibilidades entre demandas coletivas e privadas e flutuações emotivas que afetem o trato interpessoal. Tente priorizar os interesses pessoais e se dedicar à vida íntima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque ser paciente quanto à lentidão de certos processos. Lua, Marte e Júpiter podem conflitar entre si, sugerindo fase em que você se sentir oprimida pelo contexto profissional e familiar. Procure não se deixar sobrecarregar pelas demandas e encontrar caminhos alternativos para resolver problemas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente cultivar autocontrole e busque se aprofundar nos assuntos do seu interesse antes de se manifestar sobre eles. Momento difícil para a produtividade intelectual, dada a tendência a captar impressões superficiais das situações, como alerta a tensão entre Lua, Marte e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É possível que haja instabilidade no entorno. Tente ficar atenta às oscilações do mercado financeiro para não ser pega desprevenida. A tensão envolvendo Lua, Marte e Júpiter pode sinalizar fase difícil para lidar com questões materiais, já que seu senso de objetividade tende a ficar comprometido.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Forçar acordos pode ser problemático. Sendo assim, tente dar espaço e tempo aos envolvidos. Procure entrar em consenso com as pessoas da sua convivência quanto a assuntos de interesse comum, já que Lua, Marte e Júpiter tensionados destacam grande choque de vontades.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Sua vitalidade pode ter queda nessa fase. Busque ser cuidadosa quanto aos hábitos que podem prejudicar diretamente na saúde. Lua, Marte e Júpiter se aspectam de modo tenso e tendem a alertar quanto a possíveis danos devido a postura descompromissada. Tente prezar por seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Que tal se recolher? O terreno social pode se mostrar complicado, como apontam Lua, Marte e Júpiter tensionados. Conflitos tendem a surgir facilmente e até evoluir para rupturas. Momento complicado para se expor, já que você encontra barreiras para alcançar o que deseja.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Ao definir prioridades, busque ter cautela para não negligenciar compromissos e prazos. Problemas para administrar demandas domésticas e profissionais são apontadas pela tensão envolvendo Lua, Marte e Júpiter, fazendo com que uma das áreas possa ser posta em segundo plano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque encarar os desafios como bloqueios temporários. Dilemas existenciais tendem a aflorar com Lua, Marte e Júpiter tensionados, que podem estar associados a situações que saiam do controle. Tente não ser dura consigo mesma, é preciso encarar as dificuldades como etapas do seu crescimento.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente fazer planejamento de curto a longo prazo e controlar a impulsividade. Momento financeiramente difícil diante da tensão envolvendo Lua, Marte e Júpiter, de modo que convém ser cuidadosa com o orçamento, evitando mais gastos ou que possam gerar endividamento.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É preciso ser conciliadora. A intensidade emocional pode ser trabalhado em seu íntimo, já que suas reações se tornam grande barreira nas relações humanas. Lua, Marte e Júpiter tensionados tendem a destacar conflitos associados a dificuldades que dividem os interesses nas relações.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É preciso atuar sob a bandeira da resiliência, sabendo aproveitar as oportunidades e não se deixar paralisar pelos desafios. Lua, Marte e Júpiter tensionados podem sinalizar forte transbordamento emotivo que afeta sua atuação no cotidiano, pois os problemas tendem a minar sua resistência.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 25 de novembro (25/11).

Tags