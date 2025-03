BBB 25: quem ainda está no reality? Veja lista de participantes

Programa completa dois meses nesta quinta, com 15 participantes na disputa. Saiba quem ainda etá na disputa e quem já saiu da casa

Se no início os brothers e sisters entraram na casa em duplas, eles agora jogam individualmente. A dinâmica na casa mais vigiada do País mudou em 6 de fevereiro.

O Big Brother Brasil 25 ( BBB 25 ) já passou da metade do jogo e conta atualmente com 15 participantes na disputa pelo prêmio milionário.

Entre famosos e não famosos, a casa do Big Brother Brasil 2025 está ocupada por 15 pessoas. Veja quem são:

Quem já saiu do BBB 25?

Até o momento, oito paredões e dez eliminações aconteceram no programa. Os dois primeiros paredões eliminaram duplas. Do terceiro em diante, a casa se despediu de uma pessoa a cada terça-feira à noite.

Confira quem são os eliminados do BBB 25 até o momento:



Arleane e Marcelo

Edilberto e Raissa

Giovanna

Gabriel

Mateus

Diogo Almeida

Camilla

Thamiris Maia

Thamiris Maia foi eliminada do BBB 25 nessa terça-feira, 11, com 61,73% dos votos. Ela disputou o paredão com Aline e Vinícius, que receberam 35,97% e 2,3%, respectivamente.