BBB 25: quem saiu do reality? Veja eliminados e suas rejeições

Na metade do reality, dez participantes já foram eliminados. Veja quem saiu do BBB 25 e quais foram suas porcentagens de rejeição

A última eliminada foi Thamiris Maia nessa terça-feira, 11, logo após sua dupla, Camilla , deixar a Casa no paredão anterior.

Com quase dois meses de programa, dez participantes já foram eliminados do Big Brother Brasil ( BBB ) 25. Os brothers começaram o confinamento em duplas, mas após três semanas a dinâmica voltou a ser individual.

Veja quem já foi eliminado e suas rejeições no reality.

As eliminações individuais seguiram a seguinte ordem:

Nos paredões em dupla, a primeira eliminada do BBB 25 foi o casal Arleane e Marcelo , uma semana após o início do programa. Em seguida, foram eliminados Edilberto e Raíssa , no segundo paredão.

BBB 25: quem saiu com a maior porcentagem até agora?

A sétima eliminada da edição, Camila alcançou mais de 94% de rejeição do público em paredão com Renata e Vilma. A ex-sister entrou para o pódio das cinco maiores rejeições do Big Brother Brasil.

Vale lembrar que desde o BBB24, as votações são definidas pela média de votos da torcida e voto único. Já as maiores rejeições anteriores, usuários poderiam votar no participante que desejava eliminar quantas vezes quisesse.

O pódio conta também com Karol Conká (BBB 21), que detém a maior rejeição da história do programa, com 99.17% dos votos. Além de Nego Di (98,76%), Viih Tube (96,69%) e Aline Cristina (95%).