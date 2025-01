Delma no BBB 25: conheça a participante que entrou com genro

Saiba mais sobre Joselma, apelidada de Delma, a sister do grupo Pipoca que faz dupla com o genro, Guilherme, e é sucesso entre os internautas

A trajetória de Joselma na 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB 25) começou no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga. Ao lado do genro, Guilherme, a participante disputou os votos do público com dois pares que desejavam entrar na “casa mais vigiada”.

Vencida a disputa pela casa, a dona de casa pernambucana ganhou o carinho dos internautas nas redes sociais desde a primeira dinâmica no reality show. Na estreia, “Delma” precisou dormir na área externa, mas não pareceu se incomodar com a punição dos outros participantes.