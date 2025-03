BBB 25: Daniele Hypólito ganha presente inédito de Big Fone

Loja Secreta contendo diversos poderes é liberada para a ex-ginasta; escolha pode mudar completamente os rumos do Paredão e as estratégias da casa

Daniele poderá acessar a Loja Secreta, com poderes disponíveis para serem comprados e usados durante a formação do Paredão. Uma das opções é o Poder Supremo, que pode mudar totalmente os rumos da casa.

O Big Fone do BBB 25 tocou na manhã deste domingo, 9, e quem atendeu foi Daniele Hypólito . A ex-ginasta conseguiu um poder inédito na história do programa e poderá interferir na formação do oitavo paredão da edição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

BBB 25: veja as opções de poder da Loja Secreta

Poder de Anular: um voto recebido por Daniele poderá ser anulado

Poder do Não: poderá vetar a imunidade dada pelo Anjo

Poder do Dois: Daniele vai ter um voto peso dois na votação da casa

Poder do Desvio: retirar alguém da Mira do Líder, incluindo a própria ginasta

Poder da Imunidade: Daniele fica imune ao Paredão

Poder Supremo: vai trocar uma pessoa emparedada por alguém que está fora da berlinda, podendo se retirar, indicar a pessoa imunizada pelo Anjo e até trocar a indicação do Líder (caso isso aconteça, o novo emparedado não joga a Prova Bate-Volta)