BBB 25: sisters cearenses se conheceram e estudaram na Edisca

O local a que as duas fortalezences se referem é a Edisca (Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente), uma organização social sem fins lucrativos. Localizada no bairro Luciano Cavalcante, foi fundada há 34 anos, em 1991, por Dora Andrade .

Duas cearenses foram confirmadas no elenco do BBB 25 : as bailarinas Eva Pacheco e Renata Saldanha . Na apresentação, as sisters revelaram que se conheceram há 25 anos por meio de um projeto social, onde começaram a dançar profissionalmente e iniciaram a amizade.

Inicialmente, o projeto começou com foco em atividades voltadas para a Arte (dança, coral e teatro). Em seguida, também implementou os programas de Fortalecimento do Ensino Formal e Nutrição e Saúde. Outro destaque é para o projeto A Vida é Feminina, que foca no empoderamento de mães de alunos do local.

Em 2012, recebeu a Ordem do Mérito Cultural, comenda da Cultura no Brasil, dada pelo Governo Federal. O projeto A Vida é Feminina foi, em 2021, homenageado com o prêmio ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) pela presidente da república na época, Dilma Rousseff.