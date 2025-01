Veto e punição: quem recebeu as consequências após almoço do Big Fone?

Big Fone agita o BBB 25 com trocas, vetos e imunidade; participantes tiveram que tomar decisões estratégicas após a ligação surpresa

O Big Fone tocou nesta quarta-feira, 29, e trouxe consequências para os participantes do Big Brother Brasil 25 (BBB 25). Eva atendeu a ligação e, junto com sua dupla, Renata, teve direito a um almoço especial. No entanto, o privilégio veio acompanhado de decisões importantes que impactaram a casa.

Big Fone no BBB 25: troca de quarto e veto no Show de Quarta

Durante o almoço, Eva e Renata puderam escolher outras duas duplas para participar da dinâmica: Delma e Guilherme, além de Maike e Gabriel. Os seis receberam um recado avisando que teriam que tomar decisões estratégicas.