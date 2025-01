BBB 25: Rodriguinho vai voltar ao reality? Cantor fará show de quarta

Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan comandam show no BBB 25; trio promete sucessos do pagode e composições próprias nesta quarta, 29

Junto com o irmão Mr. Dan e o filho Gaab, o artista lidera um show que reunirá grandes sucessos do pagode e canções autorais.

Rodriguinho, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB 24), volta ao reality nesta quarta-feira, 29, mas, desta vez, como atração musical.

O setlist da noite inclui hits como “Livre Pra Voar”, “Sorria” e “Melhor Eu Ir”, além de faixas compostas pelos próprios artistas. Rodriguinho descreveu a experiência como especial. “Vai ser fantástico, estou muito ansioso. Voltar naquele jardim, onde estive no ano passado, é algo único”.

Mr. Dan, que também é compositor e músico, revelou que o repertório foi pensado como uma linha do tempo musical, retratando a trajetória artística da família. “Cada um traz um pouco da sua história para este momento especial”, destacou.

Além dos clássicos, o show contará com o lançamento de um projeto gravado em Paris, reforçando o compromisso do trio em levar inovação e autenticidade ao público.

Rodriguinho ressaltou a importância de sua relação com o filho e o irmão. “Com o Gaab, além de ser pai, sou como um irmão mais velho. Com o Dan, tive a escola de cuidar de alguém desde cedo. Nossa conexão vai além da música, com encontros familiares semanais que nos mantêm unidos”.

Gaab, por sua vez, considera o pai e o tio como pilares em sua vida pessoal e artística. “Eles são meu porto seguro. Trabalhar em família é sempre muito divertido e me ajuda a lembrar de quem eu sou, das minhas raízes e da minha essência”, afirmou.