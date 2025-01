BBB 25: quem atendeu o Big Fone nesta quarta, 29? Veja consequência

Eva atendeu o Big Fone nesta quarta-feira, 29. Veja o que acontece / Crédito: Reprodução/TV Globo

Iniciando mais uma semana de dinâmicas do BBB 25, o Big Fone tocou na manhã desta quarta-feira, 29, após o programa Mais Você. Desta vez, o prêmio será um almoço para a dupla de quem atendeu com duas duplas convidadas, mas com algumas consequências.

A cearense Eva Pacheco foi a mais rápida e atendeu ao chamado do Big Boss. Veja o que aconteceu.

BBB 25: qual a consequência do Big Fone? Eva e sua dupla, Renata, convidaram as duplas Delma e Guilherme e Maike e Gabriel para aproveitarem um almoço especial. No entanto, o grupo não sabe que o privilégio faz parte da dinâmica-relâmpago e todo o almoço será transmitido em um telão com áudio e imagem para os participantes da casa. O "vazamento" não é a única surpresa. Após a refeição, uma das duplas receberá imunidade no próximo Paredão. No entanto, os seis participantes precisarão debater entre si e escolher, em consenso, qual dupla ficará com a imunidade esta semana. Duplas amarradas, troca de quarto e mais castigos Tadeu Schmidt revelou que as duplas selecionadas precisarão fazer escolhas outras importantes: