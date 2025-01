BBB 25: "dinâmica-relâmpago" terá Big Fone e imunidade; entenda

A terceira semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) terá uma "dinâmica-relâmpago" nesta quarta-feira, 29 de janeiro (29/01). Com a programação habitual — Prova do Líder, Prova do Anjo, formação e resultado do Paredão — já concluída, a produção do programa decidiu adicionar uma surpresa.



BBB 25: dinâmica-relâmpago na quarta-feira, 29

Na manhã da quarta-feira, o Big Fone tocará pela segunda vez nesta edição. Quem atender ganhará um "almoço especial" para a sua dupla, e poderá chamar mais duas duplas para aproveitar o "mimo".