BBB 24: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

Terceira semana do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) terá paredão quíntuplo; veja dinâmica dos próximos dias no reality Crédito: Divulgação/GShow

Após ganhar a quinta liderança do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) na noite desse domingo, 21, Rodriguinho fez a divisão entre VIP e Xepa e abriu as indicações à sexta eliminação do programa. Confira como está a dinâmica do reality show para os próximos dias, quando sai o resultado do Paredão e outras datas importantes. BBB 24: dinâmica da semana A terceira semana do BBB 24 começou neste domingo, 21, com uma série de atividades. Logo após a eliminação de Nizam, a quinta Prova do Líder teve Rodriguinho como vencedor. O cantor precisou fazer a separação entre VIP e Xepa, e abriu as indicações ao quinto Paredão do programa. Esta berlinda terá nada menos que cinco participantes disputando a preferência do público.