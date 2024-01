BBB 24: quem saiu hoje (21/01)? Veja o eliminado deste paredão

Na dinâmica da berlinda, o membro com a menor porcentagem sairia da casa. Em comparação, Raquele teve 45,37% dos votos, enquanto Pitel estava com 37,49%.

A nova edição do Big Brother Brasil ( BBB 24 ) teve mais um eliminado hoje, domingo, 21 de janeiro (21/01): Nizam. O participante foi o menos votada no Paredão com Pitel e Raquele, alcançando 17,14% e saiu da casa.

Nizam

Média: 17,14%

Pitel

Média: 37,49%



Raquele

Média: 45,37%

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.

Entenda como se cadastrar e participar da votação para o BBB 24.

Enquete Paredão BBB 24: cadastro na conta Globo

Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.