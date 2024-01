Enquete Paredão BBB 24 - quem fica: Alane, Luigi, Marcus, Pitel ou Vinicius?

Berlinda foi definida na noite deste domingo, 21; vote na enquete O POVO em quem deve ficar no Paredão do BBB 24: Alane, Luigi, Marcus, Pitel ou Vinicius?

A noite deste domingo, 21, foi agitada no Big Brother Brasil 2024 ( BBB 24 ). Após a eliminação de Nizam e vitória de Rodriguinho na Prova do Líder , mais uma formação de Paredão manteve a casa mais vigiada do Brasil em alerta.

Com isso, foi formado um paredão quíntuplo.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.