Sincerão BBB 24: Veja o que rolou na nova dinâmica

Ontem, 15, os participantes estrearam a dinâmica que substitui o jogo da discórdia no BBB 24. Veja o que rolou

Se alguém dos quatro for citado, tem direito de resposta. Já se alguém que não participou da dinâmica for citado, terá que tirar satisfações depois.

Cotado para ser o “novo jogo da discórdia”, o Sincerão, nova dinâmica do BBB 24, estreou ontem. Quatro brothers participaram : o líder da semana, Lucas Henrique, e os emparedados Beatriz, Davi e Lucas Pizane.

A dinâmica começou com o líder Lucas , que escolheu Beatriz como “biscoiteira” da edição . A sister logo respondeu sugerindo que ele apertasse o botão de desistência.

Já Beatriz colocou Deniziane em segundo e Alane em terceiro lugar. Isabelle e Giovanna foram as escolhidas para o pódio de Davi.

Na segunda etapa da dinâmica, Lucas, Beatriz, Davi e Pizane montaram seus pódios com quem ficará em primeiro, segundo e terceiro lugar no programa.

Por último, no pódio de Lucas Pizane estão Fernanda em segundo lugar, e Nizam em terceiro.



Sincerão BBB 24: Henrique diz que Davi não ganha o reality

Na ultima etapa da dinâmica, os brothers aproveitaram para falar na cara sobre quem não ganharia o reality.

Lucas Henrique escolheu Davi, que respondeu: “Você tem o direito de me chamar de prepotente. Eu posso falar com toda certeza que eu vou voltar do paredão porque meu jogo é limpo e eu sei o que eu tô fazendo aqui dentro."