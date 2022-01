BBB 22: Luciano testa positivo para Covid-19 e é barrado de programa

Primeiro eliminado do BBB 22, Luciano Estevan testou positivo para Covid-19 e teve sua participação barrada no programa "Fora da Casa". A informação foi divulgada por Ana Clara Lima e confirmada pela equipe oficial do ex-BBB

Primeiro eliminado do BBB 22, Luciano Estevan testou positivo para Covid-19 e consequentemente teve sua participação barrada no programa “Fora da Casa BBB”. Ana Clara Lima, apresentadora da atração exibida no Globoplay, divulgou a informação na madrugada desta sexta-feira, 28. O programa recebe semanalmente os eliminados e outros convidados.

“Gente, olha... Infelizmente o Luciano testou positivo para covid. A gente tem todas as normas de segurança aqui na Globo e ele testou positivo, então não pôde estar presente aqui com a gente nos estúdios hoje. Luciano, um beijo e boa recuperação para você”, declarou Ana Clara antes de começar a apresentar o Fora da Casa.

Sobre o assunto BBB 22: Arthur tem "desvio de caráter" e Tiago é "bananão", diz Rodrigo

BBB 22: Entenda por que os participantes do reality estão usando relógios

BBB 22: que horas começa hoje, 28/01, horário e dinâmica

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após deixar o confinamento no início da madrugada de quarta, 26, Luciano esteve com Tadeu Schmidt nos estúdios do BBB 22. Em seguida, participou de conversa com Rafa Kalimann. Na manhã, conversou com Ana Clara e Bruno de Luca no “BBB - A Eliminação”. O ator e bailarino também participou de gravação do “Big Terapia”, quadro estreante do reality show com apresentação de Paulo Vieira.

A TV Globo ainda não se manifestou quanto à possibilidade de Luciano ter contraído o coronavírus ainda no confinamento e, se caso tenha ocorrido assim, como serão os cuidados com os outros 19 participantes. A equipe oficial do ex-BBB informou que ele está bem e assintomático: “Ele e a namorada estão sem sintomas e agora precisarão cumprir todos os protocolos sanitários. Ao longo dos dias novos testes serão realizados”.



BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados

BBB: confira a retrospectiva

Tags