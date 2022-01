BBB 22: O POVO comenta sobre reality show em lives semanais

"O POVO no BBB" estreia nesta segunda-feira, 17 de janeiro, antes da exibição do primeiro episódio do Big Brother Brasil 2022

Com a estreia do Big Brother Brasil 2022, O POVO acompanha os eventos do reality show com uma série de lives semanais. Nesta segunda-feira, 17 de janeiro, estreia o programa “O POVO no BBB”, que será exibido nas redes sociais do jornal a partir das 21h15min. A transmissão ao vivo estará simultaneamente nas plataformas: Tiktok, Instagram, Twitter e Youtube.

Além da exibição de hoje, haverá lives nos domingos, após a formação do paredão, e nas terças-feiras, depois da eliminação. A apresentação ficará sob responsabilidade do jornalista Walber Freitas, diretor de criação do O POVO, e de outros comentaristas.

"O BBB é o maior reality do Brasil e o O POVO não poderia ficar de fora dessa. Vamos comentar tudo sobre o BBB 22. Nossa cobertura começa no portal e se estende por todas as mídias digitais. Nosso diferencial é trazer uma discussão mais analítica do programa", afirma Walber Freitas.

O reality show está marcado para começar nesta segunda-feira, às 22h25min, após a novela “Um Lugar ao Sol”. Com apresentação de Tadeu Schmidt, o programa contará com 20 participantes e tem previsão para durar mais de três meses.

O POVO no BBB

Quando: segunda-feira, 17 de janeiro, às 21h15min

Onde: nas redes sociais do O POVO

