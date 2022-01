Juliette recorda confinamento no BBB 21: "Big Brother era minha esperança"

Durante o "Encontro", programa da Globo, a vencedora do BBB21 falou sobre sua experiência no reality show

Algumas horas antes do Big Brother Brasil 2022 começar, a influenciadora digital e vencedora da última edição do reality show, Juliette, falou sobre sua experiência no “Encontro”.

No pré-confinamento, afirma que havia uma “tensão absurda”. “Você já fica ali numa pressão. Eu lembro que o Boninho perguntou: ‘e aí? Tem certeza, quer desistir agora?’. Aí eu falei: ‘Se você me disser que eu vou pra casa, aí você vai me ver desesperada. Agora quero entrar”.

De acordo com a também cantora, ela não tinha outra opção além de ir para o BBB. “Eu tinha muita sede de entrar, tinha acabado de quebrar o salão, eu não tinha outra alternativa. Então o Big Brother era minha esperança”, diz.

Juliette fala que, por causa do isolamento prévio, todas as pessoas já entram abaladas. “Essa primeira semana entra todo mundo uma pilha. A gente tem que esperar uma semana pra tentar entender quem são as pessoas, porque não entra normal, você já entra abalado”, comenta.

Sobre os cancelamentos que acontecem durante o programa, ela indica que é uma possibilidade para todos os participantes. "Todo participante que entrar num reality tem que ir preparado pra ser cancelado. Se prepare pro pior e aceite o melhor. Porque é você falar uma palavra fora do contexto que pode ser cancelado", pontua.



