BBB 22: Vinicius recebe verificado no Instagram antes do reality começar

O cearense Vinicius já está com uma conta verificada no Instagram e com mais de 2,3 milhões de seguidores antes do reality show iniciar

O Big Brother Brasil 2022 ainda nem começou, mas o cearense Vinicius já está com uma conta verificada no Instagram. O novo participante do reality show é do grupo “Pipoca”, ou seja, um dos nomes desconhecidos do programa.

“Amamos todos os lampiões! Corram aqui porque, sim Vynificado é ele, meu amor”, os administradores da página comemoraram nas redes sociais.

A publicação aproveitou o momento para conscientizar sobre a biodiversidade do Cariri, região do Ceará. “Esse é o Soldadinho-do-Araripe, ou Antilophia bokermanni, um pássaro existente unicamente na Chapada do Araripe, principalmente nos municípios de Crato, Barbalha, Araripe e Missão Velha. Infelizmente, o Soldadinho encontra-se ameaçado de extinção”, informa a postagem.

“Por essa razão, precisamos ser conscientes e lutar para que essa espécie tão bela e cheia de significado não desapareça. Lutem por ele!”, recomenda o post.

Vinicius é um dos participantes da “Pipoca” com maior número de seguidores nas redes sociais. Somente no Instagram, ele já tem 2,3 milhões. Natural do Crato e autointitulado “influencer de baixa renda”, ele se tornou um dos mais populares antes de entrar na casa.



