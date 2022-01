Paredão do BBB: relembre cinco eliminações marcantes do reality

Com expectativas altas para o BBB 22, o público do reality espera momentos marcantes. Isso geralmente acontece durantes os paredões, fonte de muita tensão e confusão. Relembre eliminações marcantes do reality show

As expectativas para o Big Brother Brasil 22 (BBB 22) estão altas. Além do sucesso das duas últimas edições e do envolvimento do público com o programa, a produção tem instigado a nova temporada com dicas sobre os participantes e as mudanças no jogo. Para quem assiste, o que não pode faltar são os momentos memoráveis, aqueles que ficam na cabeça.

Geralmente, algumas das situações de maior tensão e comentário ocorrem nos Paredões. O esquema de eliminação já deixou muitos participantes (e espectadores) com coração acelerado; por isso, O POVO separou paredões marcantes da história mais recente do BBB. Confira:

Paredão do BBB: lista de eliminações marcantes

Anamara x Marcello (BBB 13)

De repeteco, Anamara retornou ao confinamento no BBB 13 após ser eliminada no BBB 10. Sua nova participação agradou o público do programa, que lhe concedeu a vitória no primeiro Paredão falso da história do BBB, contra Marcello. A baiana pôde estrear o recurso, então inédito, por um dia e ainda retornar como líder. Ela acabou sendo eliminada algumas semanas depois em paredão contra Nasser e Fani.

Mahmoud x Diego x Gleici (BBB 18)

Outro Paredão falso, a berlinda entre Mahmoud, Diego e Gleici no BBB 18 começou a render na votação aberta. Isso porque Mahmoud acidentalmente “se colocou” no Paredão ao deixar de usar uma imunidade. Ele foi eliminado com mais votos pelo público, enquanto Gleici, que recebeu menos votos, foi levada um quarto à parte para assistir a casa por três dias. Os outros confinados acreditaram que os dois mais votados haviam deixado o programa.

Prior x Manu x Mari (BBB 20)

Pouco mais de 1,5 bilhão de pessoas votaram no Paredão entre Pior, Manu e Mari, do BBB 20. Esse é o maior número de votos recebido em uma berlinda na história do reality show. 56,73% das pessoas escolheram eliminar Prior, que mantinha uma dura rivalidade com Manu. Escolhido pela líder Gizelly, ele pôde arrastar a cantora consigo para a disputa. Fora da casa, famosos e anônimos se dividiram entre os dois participantes.

Nego Di x Fiuk x Sarah (BBB 21)

Poucas horas do resultado da eliminação, Sarah havia premeditado: “E quem não ganha é o Nego Di, porque ele vai sair amanhã”. E assim aconteceu. Os dois, juntos de Fiuk, disputaram suas permanências na casa. Naquele momento, Sarah ainda era uma das favoritas do público, enquanto Nego Di fazia parte do “grupo do ódio”. Por isso, este Paredão do BBB 21 atraiu muita atenção, e Nego Di acabou subindo para o segundo lugar na lista de maiores rejeições do reality show.

Karol x Arthur x Gilberto (BBB 21)

Já no primeiro lugar de rejeição está Karol Conká, que recebeu 99,17% dos votos do público em Paredão contra Arthur e Gilberto, também no BBB 21. Com uma trajetória conturbada de discussões e comportamentos considerados abusivos pelo público do programa, a rapper foi acusada de xenofobia, intolerância religiosa, violência psicológica e até agressão. A tensão causada em diversas situações acarretarou em um dos paredões mais marcantes do BBB.



Estreia do BBB 22: quando começa e quando acaba?

A 22ª edição do BBB começa em duas semanas, na segunda-feira, 17 de janeiro. A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

BBB 22: que horas sai a lista de participantes confirmados?

A TV Globo informou que a lista de participantes do Big Brother Brasil (BBB 22) será divulgada nos intervalos da grade de programação da emissora, a partir da exibição da novela O Cravo e a Rosa, que começa a partir das 14h40min (horário de Brasília) nesta sexta-feira, 14 de janeiro (14/01).

BBB 22: mudanças nas dinâmicas do jogo

O jogo segue com os grupos Pipoca e Camarote mantendo suas já conhecidas configurações. O primeiro concentra participantes anônimos, enquanto o segundo reúne celebridades convidados diretamente pela equipe do reality. Outros elementos do programa serão alterados.



Entre as novidades, a festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas. Na nova edição, antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.

A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo. A audiência também contará com conteúdos especiais para acompanhar online. A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa. Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

Como em todas as edições, a casa irá ganhar novos ambientes e uma nova decoração para ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como Provas do Líder, do Anjo, Bate-Volta e Imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais. Além disso, o CAT BBB, quadro de humor que foi sucesso garantido, também seguirá no programa com um resumo divertido e elaborado do que rolou durante a semana. Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo, será substituído por Dani Calabresa no CAT.



