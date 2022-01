BBB: onde fica a casa do reality show? Saiba a localização

A nova edição do Big Brother Brasil, o BBB 22, está prevista para começar na próxima segunda-feira, 17. Como sempre acontece desde a estreia do reality show, em janeiro de 2002, haverá mudanças na casa onde os participantes ficam confinados. As alterações devem ser principalmente visuais, mas o diretor do programa, Boninho, já prometeu uma mudança para o quarto do Líder, que geralmente fica à parte da casa principal.

Dada a importância do estúdio para o reality show, uma das curiosidades da audiência é onde fica a casa; O POVO separou essa e outras informações sobre a sede do confinamento do BBB. Confira:

BBB: onde fica a casa do reality show?

A casa do BBB está montada nos Estúdios Globo, no bairro de Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro. O local é próximo do Morro da Pedra Negra, no Maciço da Pedra Branca, onde ocorre uma trilha que tem uma parte dedicada a observar a área externa da casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB: qual a estrutura da casa?

O estúdio foi construído em 55 dias úteis para a primeira edição do reality show e compõe uma área de 2,3 mil metros quadrados. O ambiente tem uma cúpula que é usada em dias de chuva que ocorrem festas ou provas. Há ainda corredores internos, chamados de “camera cross”, em que os técnicos de filmagens têm acesso a câmeras e equipamentos como microfones, além de trilhos de deslizamento.

Os ambientes da casa geralmente são os mesmos: jardim, cozinha com sala de jantar, sala de estar, quartos, banheiro, dispensa, confessionário, lavanderia e quarto do líder. Outros cômodos, como spa, academia e deck, foram surgindo ao longo do tempo. Em algumas edições, havia a presença de um terceiro quarto comum.

Sobre o assunto BBB 22: prêmio de R$ 1,5 milhão é pago com apenas 3 comerciais

BBB 22 ao vivo: como assinar Globoplay para assistir ao pay per view

BBB 22: novo spoiler mostra video com as mãos dos participantes

Estreia do BBB 22: quando começa e quando acaba?

A 22ª edição do BBB começa em duas semanas, na segunda-feira, 17 de janeiro. A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

BBB 22: que horas sai a lista de participantes confirmados?

A TV Globo informou que a lista de participantes do Big Brother Brasil (BBB 22) será divulgada nos intervalos da grade de programação da emissora, a partir da exibição da novela O Cravo e a Rosa, que começa a partir das 14h40min (horário de Brasília) nesta sexta-feira, 14 de janeiro (14/01).

BBB 22: mudanças nas dinâmicas do jogo

O jogo segue com os grupos Pipoca e Camarote mantendo suas já conhecidas configurações. O primeiro concentra participantes anônimos, enquanto o segundo reúne celebridades convidados diretamente pela equipe do reality. Outros elementos do programa serão alterados.



Entre as novidades, a festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas. Na nova edição, antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.

A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo. A audiência também contará com conteúdos especiais para acompanhar online. A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa. Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

Como em todas as edições, a casa irá ganhar novos ambientes e uma nova decoração para ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como Provas do Líder, do Anjo, Bate-Volta e Imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais. Além disso, o CAT BBB, quadro de humor que foi sucesso garantido, também seguirá no programa com um resumo divertido e elaborado do que rolou durante a semana. Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo, será substituído por Dani Calabresa no CAT.



Tags