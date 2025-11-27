Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Mesquita, Rayane ou Toninho?

Veja quem disputa a preferência do público na décima Roça e vote na enquete O POVO entre Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi ou Toninho Tornado
A formação de mais uma Roça movimentou A Fazenda 17 e colocou Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado no centro das atenções.

Os três participantes agora dependem do voto do público para continuar na disputa pelo prêmio do reality rural. A eliminação ocorre ao vivo nesta quinta-feira, 27.

Saiba como foi a dinâmica que formou a Roça e vote na enquete O POVO.

A Fazenda 17: como a Roça foi formada

A dinâmica começou com a indicação direta do Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, que escolheu Walério para ocupar o primeiro banquinho. Na sequência, a votação entre os peões da sede definiu Rayane Figliuzzi como a mais votada, acumulando sete votos.

Inicialmente, ela puxaria Kathy da Baia, mas o Poder da Chama acabou salvando a peoa do risco da Roça.

Com isso, Toninho Tornado assumiu o terceiro lugar na berlinda. Já na etapa do Resta Um, Luiz Mesquita acabou sobrando, garantindo a última vaga na disputa.

Ao final, Rayane foi vetada da Prova do Fazendeiro por Mesquita e não teve chance de escapar da eliminação.

Quem segue na disputa do público

Após a prova, a Roça ficou oficialmente formada por Rayane, Toninho e Mesquita, que agora aguardam o veredito do público.

Com a saída de um deles nesta quinta-feira, dia 27, o reality chega ao seu top 10 da temporada.

Quem deve sair da roça hoje, 27, em A Fazenda 17? Vote na enquete

O público já pode opinar e escolher quem merece permanecer no jogo. Vote abaixo e indique quem deve sair entre Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi ou Toninho Tornado na décima Roça de A Fazenda 17.

A enquete O POVO não tem caráter de decisão em A Fazenda 17. Por meio dela, você expressa sua opinião sobre a atual berlinda.

Saiba mais sobre o reality e como votar abaixo:

