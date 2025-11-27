Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Mesquita, Rayane ou Toninho?

Toninho Tornado, Rayane Figliuzzi e Luiz Mesquita estão na berlinda do reality rural. / Crédito: Reprodução/R7

A formação de mais uma Roça movimentou A Fazenda 17 e colocou Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado no centro das atenções. Os três participantes agora dependem do voto do público para continuar na disputa pelo prêmio do reality rural. A eliminação ocorre ao vivo nesta quinta-feira, 27.

Com isso, Toninho Tornado assumiu o terceiro lugar na berlinda. Já na etapa do Resta Um, Luiz Mesquita acabou sobrando, garantindo a última vaga na disputa. Ao final, Rayane foi vetada da Prova do Fazendeiro por Mesquita e não teve chance de escapar da eliminação. Quem segue na disputa do público Após a prova, a Roça ficou oficialmente formada por Rayane, Toninho e Mesquita, que agora aguardam o veredito do público.