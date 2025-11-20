Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem lidera a votação e deve sair

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem lidera a votação e deve sair hoje

Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam a preferência do público na oitava roça de A Fazenda 17; veja resultados parciais da enquete
Autor Mateus Brisa
Mateus Brisa Coordenador de distribuição
Tipo Notícia

A nona roça de A Fazenda 17 está oficialmente formada. O público agora se mobiliza para decidir quem deve deixar o reality rural por enquete online.

Os roceiros da vez são Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais, que disputam a permanência no jogo após a Prova do Fazendeiro ter salvo Dudu Camargo.

Como foi formada a 9ª roça de A Fazenda 17

A formação da roça aconteceu na noite de terça-feira, 18. Maria Caporusso acumulou mais votos e puxou Dudu Camargo da baia.

No banquinho, ficaram Maria, Dudu, Duda e Wallas. Duda sobrou na dinâmica do resta um e vetou Wallas da Prova do Fazendeiro, ocorrida nessa quarta, 19.

A prova foi vencida por Dudu, que escapou da berlinda. 

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

A Fazenda 17: quem está na roça e como está a votação parcial

Com a dinâmica do Fazendeiro, a 9ª roça foi formada por Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais. Durante o programa ao vivo, os três roceiros fizeram seus apelos ao público, reforçando o desejo de continuar na disputa pelo prêmio milionário.

De acordo com a enquete do Uol sobre quem os telespectadores querem que fique já soma mais de 148 mil votos até a produção desta matéria; a votação está acirrada.

O resultado parcial mostra a diferença entre os participantes:

  • Wallas Arrais - 36,55%
  • Duda Wendling - 34,80%
  • Maria Caporusso - 28,65%

A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais.

Como votar no site oficial?

1. Acesse o site oficial

Vá até o site. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.

2. Clique em “Vote”

Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.

3. Confirme o seu voto

Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.

4. Vote quantas vezes quiser

Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.

A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.

