Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem lidera a votação e deve sair

A nona Roça de A Fazenda 17 está oficialmente definida, com Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais. Vote na enquete O POVO / Crédito: Antonio Chahestian/Record TV

A nona roça de A Fazenda 17 está oficialmente formada. O público agora se mobiliza para decidir quem deve deixar o reality rural por enquete online. Os roceiros da vez são Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais, que disputam a permanência no jogo após a Prova do Fazendeiro ter salvo Dudu Camargo.

A Fazenda 17: quem está na roça e como está a votação parcial Com a dinâmica do Fazendeiro, a 9ª roça foi formada por Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais. Durante o programa ao vivo, os três roceiros fizeram seus apelos ao público, reforçando o desejo de continuar na disputa pelo prêmio milionário. De acordo com a enquete do Uol sobre quem os telespectadores querem que fique já soma mais de 148 mil votos até a produção desta matéria; a votação está acirrada.

O resultado parcial mostra a diferença entre os participantes: Wallas Arrais - 36,55%

Duda Wendling - 34,80%

Maria Caporusso - 28,65% A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais. Como votar no site oficial? 1. Acesse o site oficial Vá até o site. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.