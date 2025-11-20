Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem lidera a votação e deve sair hojeCarol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam a preferência do público na oitava roça de A Fazenda 17; veja resultados parciais da enquete
A nona roça de A Fazenda 17 está oficialmente formada. O público agora se mobiliza para decidir quem deve deixar o reality rural por enquete online.
Os roceiros da vez são Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais, que disputam a permanência no jogo após a Prova do Fazendeiro ter salvo Dudu Camargo.
Leia mais
Como foi formada a 9ª roça de A Fazenda 17
A formação da roça aconteceu na noite de terça-feira, 18. Maria Caporusso acumulou mais votos e puxou Dudu Camargo da baia.
No banquinho, ficaram Maria, Dudu, Duda e Wallas. Duda sobrou na dinâmica do resta um e vetou Wallas da Prova do Fazendeiro, ocorrida nessa quarta, 19.
A prova foi vencida por Dudu, que escapou da berlinda.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
A Fazenda 17: quem está na roça e como está a votação parcial
Com a dinâmica do Fazendeiro, a 9ª roça foi formada por Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais. Durante o programa ao vivo, os três roceiros fizeram seus apelos ao público, reforçando o desejo de continuar na disputa pelo prêmio milionário.
De acordo com a enquete do Uol sobre quem os telespectadores querem que fique já soma mais de 148 mil votos até a produção desta matéria; a votação está acirrada.
O resultado parcial mostra a diferença entre os participantes:
- Wallas Arrais - 36,55%
- Duda Wendling - 34,80%
- Maria Caporusso - 28,65%
A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais.
Como votar no site oficial?
1. Acesse o site oficial
Vá até o site. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.
Leia mais
-
Horóscopo na Fazenda 17: saiba qual é o signo de cada participante
-
A Fazenda 17: veja programação de cada dia, de segunda a domingo
-
A Fazenda 17: saiba como assistir ao vivo na TV e online
-
A Fazenda: quais ex-participantes já morreram? Relembre
-
A Fazenda: relembre em vídeos as principais brigas do reality