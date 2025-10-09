Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17: parcial mostra quem sai entre Yoná, Guilherme e Carol

Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam a preferência do público nesta quinta-feira, 9. Veja quem deve deixar o reality segundo a votação parcial da enquete Uol
Autor Izabele Vasconcelos
A noite desta quinta-feira, 9, será decisiva para os peões de A Fazenda 17. Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam a preferência do público na terceira roça da temporada, e um deles deve dar adeus ao confinamento.

Dudu Camargo, que também estava na berlinda, escapou ao vencer a Prova do Fazendeiro na última quarta-feira, 8.

O reality rural vive uma fase intensa de disputas e alianças. A eliminação de hoje promete movimentar ainda mais o jogo, já que os três emparedados têm trajetórias marcantes e torcidas ativas fora da sede.

Enquete Uol A Fazenda 17 aponta quem deve deixar o programa

De acordo com a parcial da enquete com mais de 80 mil votos registrados, o público parece já ter um favorito para deixar a competição.

O resultado parcial indica que Carol Lekker deve ser a eliminada da semana, como menos votos do público para permanecer no reality.

Confira os números atualizados da votação de quem o público quer que fique:

  • Guilherme Boury – 34,62% 
  • Yoná Sousa – 34,28% 
  • Carol Lekker – 31,1% 

A votação oficial, no entanto, é realizada pelo site da Record e pode mudar até o anúncio ao vivo da eliminação.

A Fazenda 17: como a 3ª roça foi formada

A formação da roça começou na última terça-feira, 7, durante a votação ao vivo. A fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicou Carol Lekker diretamente para a berlinda.

Em seguida, a casa votou, e Yoná Sousa recebeu 11 votos, ocupando o segundo banquinho.

O terceiro indicado surgiu a partir do poder laranja, que estava nas mãos de Saory. Ela escolheu Guilherme Boury e Toninho Tornado para que Yoná pudesse puxar um dos dois — e a advogada optou por Guilherme. Por fim, Dudu Camargo sobrou na dinâmica do “resta um”, completando a formação da roça.

Na quarta-feira, 8, os três disputaram a Prova do Fazendeiro, que deu a Dudu a liderança e a imunidade da semana.

Assim, Carol, Yoná e Guilherme seguiram na roça, dependendo do voto do público para continuar na disputa pelo prêmio milionário.

