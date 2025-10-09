Enquete Uol A Fazenda 17: parcial mostra quem sai entre Yoná, Guilherme e Carol

A roça começou a se desenhar na formação ao vivo quando Guilherme Boury foi vetado da prova e automaticamente ficou fora da disputa pelo chapéu de Fazendeiro. / Crédito: Reprodução/YouTube/AFazenda

A noite desta quinta-feira, 9, será decisiva para os peões de A Fazenda 17. Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam a preferência do público na terceira roça da temporada, e um deles deve dar adeus ao confinamento. Dudu Camargo, que também estava na berlinda, escapou ao vencer a Prova do Fazendeiro na última quarta-feira, 8.

Confira os números atualizados da votação de quem o público quer que fique: Guilherme Boury – 34,62%

Yoná Sousa – 34,28%



Carol Lekker – 31,1% A votação oficial, no entanto, é realizada pelo site da Record e pode mudar até o anúncio ao vivo da eliminação. >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp