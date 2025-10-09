Enquete Uol A Fazenda 17: parcial mostra quem sai entre Yoná, Guilherme e Carol

Enquete Uol A Fazenda 17: parcial mostra quem sai entre Yoná, Guilherme e CarolCarol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam a preferência do público nesta quinta-feira, 9. Veja quem deve deixar o reality segundo a votação parcial da enquete Uol
A noite desta quinta-feira, 9, será decisiva para os peões de A Fazenda 17. Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam a preferência do público na terceira roça da temporada, e um deles deve dar adeus ao confinamento.
Dudu Camargo, que também estava na berlinda, escapou ao vencer a Prova do Fazendeiro na última quarta-feira, 8.
O reality rural vive uma fase intensa de disputas e alianças. A eliminação de hoje promete movimentar ainda mais o jogo, já que os três emparedados têm trajetórias marcantes e torcidas ativas fora da sede.
Leia mais
Enquete Uol A Fazenda 17 aponta quem deve deixar o programa
De acordo com a parcial da enquete com mais de 80 mil votos registrados, o público parece já ter um favorito para deixar a competição.
O resultado parcial indica que Carol Lekker deve ser a eliminada da semana, como menos votos do público para permanecer no reality.
Confira os números atualizados da votação de quem o público quer que fique:
- Guilherme Boury – 34,62%
- Yoná Sousa – 34,28%
- Carol Lekker – 31,1%
A votação oficial, no entanto, é realizada pelo site da Record e pode mudar até o anúncio ao vivo da eliminação.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
A Fazenda 17: como a 3ª roça foi formada
A formação da roça começou na última terça-feira, 7, durante a votação ao vivo. A fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicou Carol Lekker diretamente para a berlinda.
Em seguida, a casa votou, e Yoná Sousa recebeu 11 votos, ocupando o segundo banquinho.
O terceiro indicado surgiu a partir do poder laranja, que estava nas mãos de Saory. Ela escolheu Guilherme Boury e Toninho Tornado para que Yoná pudesse puxar um dos dois — e a advogada optou por Guilherme. Por fim, Dudu Camargo sobrou na dinâmica do “resta um”, completando a formação da roça.
Na quarta-feira, 8, os três disputaram a Prova do Fazendeiro, que deu a Dudu a liderança e a imunidade da semana.
Assim, Carol, Yoná e Guilherme seguiram na roça, dependendo do voto do público para continuar na disputa pelo prêmio milionário.
Leia mais
-
Enquete A Fazenda 17: veja passo a passo de como votar no portal R7
-
A Fazenda 17: veja programação de cada dia, de segunda a domingo
-
A Fazenda 17: saiba como assistir ao vivo na TV e online
-
Participantes de A Fazenda 17: quem entrou? Conheça todos
-
A Fazenda: como estão hoje os campeões? Veja antes e depois