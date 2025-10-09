Enquete UOL A Fazenda: disputa segue acirrada na 3ª roça; quem sai

Enquete UOL A Fazenda 17: quem sai hoje (09/10)? Disputa segue acirradaA disputa pela permanência na terceira roça do reality rural A Fazenda 17 segue acirrada; veja os números atualizados da votação parcial da enquete UOL
A tensão aumentou em A Fazenda 17 com a formação da terceira roça da temporada. Os peões Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam a permanência no reality show da Record, e a eliminação será decidida pelo público durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 9.
Confira como foi a formação da roça dessa semana e qual fazendeiro tem mais probabilidade de ser eliminado do programa, de acordo com enquete realizada pelo UOL.
Enquete A Fazenda 17: parcial da enquete UOL
Até o momento, a votação popular, realizada via enquete no site UOL, aponta para um resultado apertado. Com mais de 165 mil votos computados até a publicação dessa matéria, a parcial indica:
- Yoná Sousa: 33,56%
- Carol Lekker: 33,35%
- Guilherme Boury: 33,09%
Com esses números, Guilherme aparece como o mais cotado a sair, recebendo menos votos para permanecer. A disputa entre Carol e Yoná está praticamente empatada, com vantagem mínima para Yoná.
A Fazenda 17: formação da roça
A dinâmica que definiu a roça teve início na terça-feira, 7, quando a fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicou Carol Lekker diretamente para o primeiro banquinho. Em seguida, a sede votou, e Yoná Sousa recebeu 11 votos, ocupando o segundo assento da berlinda.
Após isso, entrou em cena o chamado “Poder Laranja” de Saory, que precisava escolher dois peões que não estavam na roça. Ela optou por Guilherme Boury e Toninho Tornado. Yoná, por sua vez, puxou Guilherme para completar o trio da roça.
Na quarta-feira, 8, os três emparedados disputaram a Prova do Fazendeiro, que garantiu a imunidade e o chapéu ao Dudu Camargo. Assim, Carol Lekker, Yoná Sousa e Guilherme Boury ficaram expostos ao voto do público.
Fazenda 17: análise do cenário e como votar
A parcial da enquete sugere que Guilherme Boury é o mais vulnerável à eliminação nesta roça. No entanto, a diferença entre Carol e Yoná é tão pequena que qualquer oscilação de votos pode alterar o desfecho.
A eliminação será definida pela votação oficial realizada pela produção do reality, sendo anunciada ao vivo.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.