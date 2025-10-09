Enquete UOL A Fazenda: disputa segue acirrada na 3ª roça; quem sai

A terceira roça de A Fazenda 17 conta com Carol, Guilherme e Yoná; veja parcial da enquete Uol / Crédito: Divulgação/Instagram @yonasousa_ @carollekker_ @guiboury

A tensão aumentou em A Fazenda 17 com a formação da terceira roça da temporada. Os peões Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam a permanência no reality show da Record, e a eliminação será decidida pelo público durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 9. Confira como foi a formação da roça dessa semana e qual fazendeiro tem mais probabilidade de ser eliminado do programa, de acordo com enquete realizada pelo UOL.

Após isso, entrou em cena o chamado “Poder Laranja” de Saory, que precisava escolher dois peões que não estavam na roça. Ela optou por Guilherme Boury e Toninho Tornado. Yoná, por sua vez, puxou Guilherme para completar o trio da roça. Na quarta-feira, 8, os três emparedados disputaram a Prova do Fazendeiro, que garantiu a imunidade e o chapéu ao Dudu Camargo. Assim, Carol Lekker, Yoná Sousa e Guilherme Boury ficaram expostos ao voto do público. >>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado

Fazenda 17: análise do cenário e como votar A parcial da enquete sugere que Guilherme Boury é o mais vulnerável à eliminação nesta roça. No entanto, a diferença entre Carol e Yoná é tão pequena que qualquer oscilação de votos pode alterar o desfecho. A eliminação será definida pela votação oficial realizada pela produção do reality, sendo anunciada ao vivo. Como votar no site oficial: 1. Acesse o site oficial